В Parallels Desktop появится поддержка Windows 11 для запуска на компьютерах Mac

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Разработчики популярного программного обеспечения для виртуализации Windows на macOS – Parallels Desktop – подтвердили, что поддержка недавно анонсированной версии Windows 11 для компьютеров Mac появится в их продукте.

В Parallels ожидают выхода версии Windows 11 Insider Preview, чтобы приступить к изучению изменений, внесенных в новую ОС. Это необходимо для обеспечения полной совместимости с будущими обновлениями Parallels Desktop. Об этом заявил старший вице-президент по инжинирингу и поддержке Ник Добровольский.

Первая предварительная сборка Insider вышла в понедельник, но развертывание было проблематичным и эта версия не включает в себя все новые функции, которые появятся в Windows 11 позже в этом году, такие как интеграция Microsoft Teams или поддержка приложений Android.

На компьютерах Mac с процессорами Intel пользователи могут нативно запускать Windows через Boot Camp или воспользоваться виртуализацией. В случае систем на базе чипов Apple M1 выбора нет, и приходится использовать средства виртуализации.

Источник: macrumors