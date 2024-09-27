Очень дорогой пранк: $6 млн штрафа заплатит автор звонков голосом Байдена

Федеральная комиссия по связи США наложила штраф в размере $6 млн на Стива Крамера, который сделал тысячи автоматических звонков, имитируя голос президента Джо Байдена.

На в начале этого года Крамер позвонил жителям Нью-Гемпшира с использованием клонирования голоса с помощью искусственного интеллекта и подделки идентификатора абонента. Массовый пранкер просил избирателей не участвовать в первичных президентских выборах в штате.

«Позвольте мне прояснить: если вы заполните наши телефоны этим мусором, мы найдем вас, и вы заплатите», — сказала председатель FCC Джессика Розенворсел.

Крамер, который работал от Демократической партии на первичных выборах, также получил обвинения во вмешательстве в выборы. FCC впервые объявила о штрафе против Крамера в мае, но агентство отметило, что он так и не ответил. Сейчас Крамер должен оплатить штраф в течение 30 дней, иначе он будет передан в Министерство юстиции США для взыскания.

Ранее FCC объяснила, что «искусственные или предварительно записанные» автоматические звонки, которые используют искусственный интеллект для клонирования голоса говорящего, нарушают «Закон о защите потребителей телефонных услуг» и могут привести к штрафам в сотни долларов за каждый звонок. Комиссия по связи также оштрафовала оператора Lingo Telecom, который предоставил Крамеру возможность автоматических вызовов.

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Источник: Bloomberg

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