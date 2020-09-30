В приложении «Дія» появится функция передачи права управления автомобилем другому человеку

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Кабмин сегодня принял постановление, позволяющее надлежащим пользователям пользоваться электронным свидетельством о регистрации транспортного средства в приложении «Дія» — появится возможность предоставить доступ к техническому паспорту на авто другому человеку через смартфон.

Сейчас техпаспорта в «Дії» отображаются только у владельцев автомобилей. После запуска новой функции техпаспортом можно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить надлежащего пользователя. После подтверждения надлежащего пользователя владельцем авто у другого водителя на телефоне в приложении «Дія» отобразится электронная копия свидетельства на управление транспортным средством.

Как передать право на управление своим авто другом водителю?

В Электронном кабинете водителя в разделе «Электронные услуги» нужно нажать кнопку «Заказать» в меню «Управление надлежащим пользователем».

В отобразившейся форме ввести VIN-код авто, а также информацию о другом водителе, которого нужно наделить статусом надлежащего пользователя.

Подписать заявку электронной подписью, и отправить запрос.

После успешной обработки у водителя — надлежащего пользователя — появится техпаспорт в «Дії».

5 октября пройдет следующая крупная онлайн-презентация Diia Summit, посвященная запуску новых документов и услуг в «Дії». Именно в этот день ожидается запуск следующей версии приложения «Дія» 2.0 с десятком новых услуг, включая функцию передачи права управления.

Источник: Минцифры