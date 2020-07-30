Идентификация по штрих-коду, обновленное меню и документы. Стартовал бета-тест приложения Дія 2.0

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Внутренняя команда разработчиков Diia Company при Министерстве цифровой трансформации (Минцифры) сообщила о запуске публичного бета-тестирования следующей версии приложения «Дія» с порядковым номером 2.0. Всем, кто ранее участвовал в бета-тесте приложений, отправили на указанный при регистрации почтовый адрес детальные инструкции по установке приложения.

Главное нововведение бета-версии «Дія» 2.0 — услуга идентификации личности по штрих-коду. Сервис может использоваться для подтверждения личности с целью последующего представления различных услуг, например, почтовых. Как сообщается, украинцы смогут таким способом удобно и быстро получать посылки на почте. Первый партнер частная компания — «Нова пошта», один из крупнейших почтовых операторов страны.

Работает система идентификации следующим образом: на обратной стороне документа теперь есть QR-код и barcode (штрих-код). Именно последний используется для идентификации при получении посылок на почте стоимостью до 5 тыс. грн. Менеджер сканирует штрихкод устройством, а «Дія» подтверждает подлинность документа, после чего на компьютере менеджера также появляется подтверждение.

Во второй волне тестирования, которое начнется вскоре, должна появится возможность делиться цифровой копией документа для получения услуг.

В Diia Company подчеркивают, что это только начало, обещая «уже скоро» новые цифровые документы и новые возможности. Надо ли говорить, что на желающих возлагаются все обязанности бета-тестеров с их отчетами об ошибках и проблемах и прочее.

Когда выйдет финальная версия «Дія» 2.0, не уточняется.

Источник: Минцифры