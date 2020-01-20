В «Электронном кабинете водителя» теперь можно зарегистрировать надлежащего пользователя автотранспорта, который будет получать штрафы и извещения вместо владельца автомобиля





В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга «Управление надлежащим пользователем». С ее помощью назначить надлежащего пользователя автомобиля можно не выходя из дома, чтобы в случае автоматической фото- или видеофиксации нарушений ПДД штрафы получал человек, пользующийся автомобилем, а не его владелец.

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги». Отметим, что это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате. Так работает принцип «digital by design», когда не в онлайн переводят уже имеющиеся административные услуги, а создают новые, опираясь на онлайн-опыт пользователей. Раньше запуску всех услуг в электронном формате предшествовало предоставление сервисов при непосредственном обращении клиента в соответствующую организацию.

Надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) понадобится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его владелец (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.).

Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Министерства цифровой трансформации, при поддержке проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS».

Заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, желающее стать надлежащим пользователем. Для этого необходимо:

Авторизироваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID. Выбрать из списка услугу «Управление надлежащим пользователем». Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать надлежащим пользователем. Система выдаст деперсонифицированную информацию об автомобиле, не о его владельце. Выбрать основание для надлежащего пользования:

• договоренность с владельцем;

• доверенность на право пользования ТС;

• договор аренды, найма или займа;

• договор финансового или оперативного лизинга. Ввести e-mail и телефон владельца авто. Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, который является основанием для надлежащего пользования. Подписать созданную заявку с помощью квалифицированной электронной подписи.

После этого владелец автомобиля получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление. Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭП. После чего лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может увидеть статус подтверждения заявки в е-кабинете водителя. Полный цикл предоставления услуги онлайн длится один рабочий день.

Электронная услуга «Управление надлежащим пользователем» доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной. На одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС – по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

Стать надлежащим пользователем может только лицо, являющееся владельцем национального водительского удостоверения или удостоверения водителя иностранного государства, которое соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года. В случаях, когда основанием для надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначение работника надлежащим пользователем непосредственно руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца ТС и лица, которое планирует стать надлежащим пользователем.

Напомним, в данный момент пользователи е-кабинета водителя могут узнать информацию о своих водительских удостоверениях, транспортных средствах и административных правонарушениях. Также в е-кабинете можно оплатить штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду, а также индивидуальный номерной знак транспортного средства.

Источник: МВД