В приложении Google появилась возможность отредактировать и переслать сделанный скриншот

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В мобильном приложении Google появился встроенный инструментарий для редактирования скриншотов. Данная функция пока что доступна в статусе бета-версии для некоторых пользователей на платформе Android.

Чтобы опробовать новую функцию лично, нужно присоединиться к программе бета-тестирования по следующему адресу и установить версию приложения 7.21. В этой версии в настройках (Настройки -> Личные данные) появился новый пункт «Edit and share screenshots» (Редактировать и передать скриншот). При его активации в нижней части экрана приложения будет появляться панель каждый раз, когда пользователь будет делать скриншот.

Панель предлагает отредактировать скриншот или передать его в другое приложение. Если выбрать функцию редактирования, то появится возможность обрезать полученное изображение и рисовать поверх него. После завершения процесса редактирования можно передать скриншот в целевое приложение.

Источник: Engadget