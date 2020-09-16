В приложении Waze появилась функция рекомендации полосы движения





В картографическом сервисе Waze наконец появилась одна из наиболее востребованных навигационных функций, которая уже давно есть в Google Maps и Apple Maps – рекомендация полосы движения. Пока что она доступна в статусе бета-версии. Новая функция рекомендует водителю, какую полосу движения следует выбрать при въезде или выезде с автострады. Также она поможет с проездом сложных перекрёстков или при пересечении автомагистралей.

Также сервис Waze анонсировал ряд других новых функций. Одной из них является предположение поездок. На основании предыдущих поездок пользователя, приложение будет демонстрировать различную персонализированную информацию. Например, оно сможет отображать примерное время, необходимое для поездки на работу. Данная функция появится в следующем месяце.

Также в следующем месяце будут запущены новые уведомления о дорожной обстановке. Приложение сможет порекомендовать, когда лучше всего отправиться в путь, чтобы достигнуть пункта назначения в заданное время с учётом нынешней дорожной обстановки. Эти рекомендации будут актуальны для разовых поездок и «любимых и часто используемых маршрутов». В ближайшие месяцы планируется добавить возможность доступа к Amazon Music прямо из аудиоплеера Waze.

Источник: The Verge