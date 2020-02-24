В прошлом году абоненты Киевстара использовали вдвое больше мобильного интернета в роуминге, чем годом ранее (в среднем — 550 МБ на абонента)

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Оператор мобильной связи Киевстар сообщил, что по итогам 2019 года его абоненты использовали в роуминге в 2 раза больше мобильного интернета, чем в 2018 году. В среднем один абонент использовал за рубежом 550 МБ трафика.

Интересно, что не менее популярными в роуминге остаются звонки родным и близким в Украину — в среднем один абонент оператора использовал в 2019 году 16 минут для голосовых звонков из-за рубежа.

Всего абонентов Киевстар, которые в прошлом году пользовались роумингом, стало на 18% больше, чем годом ранее. А рейтинг стран, куда они путешествовали, возглавляет Польша, далее следуют: Турция, Германия, Италия и Египет. Интересно, что в странах Европейского союза побывало 65% всех абонентов-путешественников Киевстар.

В 2019 году Киевстар активно работал над расширением для своих клиентов 4G-интернета в роуминге. Сейчас скоростным мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться в 61 стране мира, среди которых практически все популярные туристические направления.

Источник: Киевстар