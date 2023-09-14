В прошлом году Starlink Илона Маска заработал $1,4 млрд – на $11 млрд меньше начальных прогнозов

SpaceX предполагала, что в 2022 году Starlink заработает $12 млрд, а количество подписчиков услуги спутникового интернета достигнет 20 млн.

Согласно отчету The Wall Street Journal, Starlink катастрофически не дотягивает до этих прогнозов – в прошлом году сервис спутникового интернета принес всего $1,4 млрд (хотя это и гораздо больше заработков 2021 года в размере $222 млн).

Ранее руководитель SpaceX Джонатан Хофеллер заявил, что компания больше не терпит убытков от производства спутниковых антенн Starlink. Согласно документам, которые просмотрел The Wall Street Journal, прибыльность потерпела удар в 2022 году, но в отчете компании говорится, что ей все-таки удалось получить прибыль в первом квартале 2023 года.

В 2015 году на презентации для инвесторов компания, основанная Илоном Маском, предполагала, что сервис спутникового интернета получит $12 миллиардов и $7 миллиардов долларов операционной прибыли уже в 2022 году. SpaceX также прогнозировала, что к концу 2022 года у подразделения будет 20 миллионов абонентов.

К концу года у Starlink было более 1 миллиона активных подписчиков, а в мае 2023-го – около 1,5 миллиона. Как сообщает CNBC, Хофеллер заявил, что сейчас Starlink «значительно превысил» эту отметку.

В октябре 2022 года Илон Маск пожаловался в Twitter на то, что Starlink теряет около $20 миллионов в месяц, чтобы поддерживать свои услуги, и угрожал прекратить предоставление бесплатных услуг в охваченной войной Украине. Впоследствии миллиардер обращался в Пентагон с требованием перехватить расходы по финансированию украинских Starlink, но в конце концов написал:

«Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно предоставлять услуги украинскому правительству».

В биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, цитируются слова президента SpaceX Гвинн Шотвелл, которая говорит, что перед отказом миллиардера «Пентагон был готов передать чек на $145 млн». В июне Минобороны наконец объявило, что достигло договоренности со SpaceX, однако условий соглашения так и не раскрыли.

В том же отрывке упоминается и то, как Маск помешал украинским морским дронам атаковать российский флот, отказав в активации Starlink возле Крыма.