Количество активных абонентов Starlink достигло 1 миллиона

Спутниковым интернетом Starlink пользуются 1 000 000 человек по всему миру. Услуга доступна на всех 7 континентах: почти на всей территории США, в большинстве стран Европы и Новой Зеландии, а также частично в Бразилии, Аргентине, Австралии и даже Антарктиде.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA

— SpaceX (@SpaceX) December 19, 2022