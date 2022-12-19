Количество активных абонентов Starlink достигло 1 миллиона

Спутниковым интернетом Starlink пользуются 1 000 000 человек по всему миру. Услуга доступна на всех 7 континентах: почти на всей территории США, в большинстве стран Европы и Новой Зеландии, а также частично в Бразилии, Аргентине, Австралии и даже Антарктиде.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA — SpaceX (@SpaceX) December 19, 2022

SpaceX продолжает активно наращивать спутниковую группировку Starlink. Последний запуск состоялся на днях – 18 декабря Илон Маск сообщил, что за последние 36 часов Falcon 9 отправила на орбиту более 100 спутников.

Congrats to SpaceX Team on 3 perfect orbital launches within 36 hours!!! — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Вместе с тем увеличиваются возможности применения Starlink. Компания запустила услугу для автофургонов еще в мае, а в июле Маск и компания объявили о Starlink Maritime для лодок, кораблей и яхт. В сентябре Starlink заявила, что хочет разместить свой интернет-сервис в сельских школьных автобусах, чтобы дети могли делать домашнее задание по дороге на учебу. Ранее SpaceX также объявила, что запустит Starlink Aviation в 2023 году. Услуга предоставит интернет со скоростью до 350 Мбит/с для каждого самолета, что позволит пассажирам запускать онлайн-игры, посещать соцсети и совершать видеозвонки — то, что ранее считалось невозможным во время полетов.

Украина присоединилась к числу клиентов Starlink в марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения россии. В начале войны терминалы стали важным источником связи для ВСУ, а национальные операторы использовали их для возвращения связи на деоккупированные территории.

Из-за последних атак россии на энергосистему Украины, спутниковый интернет Starlink активно начали использовать бизнесы и домохозяйства. С начала декабря украинцы ввезли 1310 комплектов Starlink, 98% из них заехало на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины (1278 штук). И это, несмотря на существенное подорожание как оборудования, так и абонплаты — цена комплекта выросла с $600 до $700, а стоимость месячной абонплаты с $60 до $75.