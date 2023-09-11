Новости Украина 11.09.2023 в 09:10

Биограф Илона Маска «прояснил» свою ошибку в отрывке об Украине и Starlink

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Писатель Уолтер Айзексон в соцсетях попытался «прояснить» отрывок своей будущей книги об Илоне Маске, который касался Украины и Starlink.

Сообщалось, что в биографии миллиардера указано, что в 2022 году он якобы помешал украинским военным атаковать российский флот – «из-за опасений эскалации и ядерной войны». Айзексон писал, что Маск поручил инженерам отключить спутниковый интернет вблизи Крыма, а сам миллиардер отрицал это, отметив, что он там на тот момент даже не был активирован, и заявку на подключение Starlink просто отклонили.

В пятницу Айзексон также решил прояснить слухи:

«Украинцы думали, что покрытие включено до Крыма, но этого не было», — написал Айзексон. «Они попросили Маска активировать Интернет для атаки их беспилотников на российский флот. Он этого не сделал, поскольку считал, и, вероятно, правильно, что это приведет к большой войне».

Во второй субботней публикации Айзексон добавил, что он ошибочно полагал, что Маск принял решение выключить спутниковую сеть Starlink в ночь атаки.

«Основываясь на моих разговорах с Маском, я ошибочно считал, что политика запрета использования Starlink для атаки на Крым была впервые принята в ночь, когда украинцы попытались осуществить атаку. Он сейчас говорит, что политика проводилась раньше, но украинцы этого не знали, и в ту ночь он подтвердил ее».

Илон Маск ретвитнул сообщения Уолтера, поблагодарив за уточнение и добавив, что ни он, ни кто-либо другой из SpaceX «ни разу не обещали охват Крыма»:

«Наши условия обслуживания четко запрещают Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы гражданская система, поэтому они снова требовали что-то, что было прямо запрещено».

Миллиардер добавил, что SpaceX создает спутниковый интернет Starshield, похожий на Starlink, но гораздо меньший — система будет принадлежать и контролироваться правительством США.

Ранее на цитаты из биографии Маска отреагировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

«Не позволив украинским беспилотникам уничтожить часть российского военного флота, Маск дал возможность этому флоту обстреливать украинские города ракетами «Калибр». В результате гибнут мирные жители, дети. Это цена коктейля невежества и большого эго».

SpaceX отправила терминалы Starlink в Украину сразу после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. С тех пор высокоскоростные спутниковые терминалы составляют основу цифровой связи украинской армии — на сегодня их около 42 тысяч. В недавнем интервью руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Starlink используется на «всех линиях фронта», но действительно не был активным «в течение определенного времени» возле Крыма.

Посты
Як я обійшов захист iCloud на iPhone 7
Биограф Илона Маска «прояснил» свою ошибку в отрывке об Украине и Starlink
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/73d80523fe5d9c94bbef97498d0028a1?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

kirill

Ограничения Starlink на фронте и разговоры с путиным — Как Маск стал «серым кардиналом» в США [биография техномиллиардера по The New Yorker]

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман

Кріпак-фрілансер

Посты
Як я обійшов захист iCloud на iPhone 7
https://secure.gravatar.com/avatar/?s=96&d=mm&r=g *** https://secure.gravatar.com/avatar/73d80523fe5d9c94bbef97498d0028a1?s=96&d=mm&r=g *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

kirill

автор

Посты
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

ydri

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить