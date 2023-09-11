Биограф Илона Маска «прояснил» свою ошибку в отрывке об Украине и Starlink

Писатель Уолтер Айзексон в соцсетях попытался «прояснить» отрывок своей будущей книги об Илоне Маске, который касался Украины и Starlink.
Сообщалось, что в биографии миллиардера указано, что в 2022 году он якобы помешал украинским военным атаковать российский флот – «из-за опасений эскалации и ядерной войны». Айзексон писал, что Маск поручил инженерам отключить спутниковый интернет вблизи Крыма, а сам миллиардер отрицал это, отметив, что он там на тот момент даже не был активирован, и заявку на подключение Starlink просто отклонили.
В пятницу Айзексон также решил прояснить слухи:
«Украинцы думали, что покрытие включено до Крыма, но этого не было», — написал Айзексон. «Они попросили Маска активировать Интернет для атаки их беспилотников на российский флот. Он этого не сделал, поскольку считал, и, вероятно, правильно, что это приведет к большой войне».
Во второй субботней публикации Айзексон добавил, что он ошибочно полагал, что Маск принял решение выключить спутниковую сеть Starlink в ночь атаки.
«Основываясь на моих разговорах с Маском, я ошибочно считал, что политика запрета использования Starlink для атаки на Крым была впервые принята в ночь, когда украинцы попытались осуществить атаку. Он сейчас говорит, что политика проводилась раньше, но украинцы этого не знали, и в ту ночь он подтвердил ее».
Илон Маск ретвитнул сообщения Уолтера, поблагодарив за уточнение и добавив, что ни он, ни кто-либо другой из SpaceX «ни разу не обещали охват Крыма»:
«Наши условия обслуживания четко запрещают Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы гражданская система, поэтому они снова требовали что-то, что было прямо запрещено».
Миллиардер добавил, что SpaceX создает спутниковый интернет Starshield, похожий на Starlink, но гораздо меньший — система будет принадлежать и контролироваться правительством США.
Ранее на цитаты из биографии Маска отреагировал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк:
«Не позволив украинским беспилотникам уничтожить часть российского военного флота, Маск дал возможность этому флоту обстреливать украинские города ракетами «Калибр». В результате гибнут мирные жители, дети. Это цена коктейля невежества и большого эго».
SpaceX отправила терминалы Starlink в Украину сразу после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. С тех пор высокоскоростные спутниковые терминалы составляют основу цифровой связи украинской армии — на сегодня их около 42 тысяч. В недавнем интервью руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Starlink используется на «всех линиях фронта», но действительно не был активным «в течение определенного времени» возле Крыма.
Ограничения Starlink на фронте и разговоры с путиным — Как Маск стал «серым кардиналом» в США [биография техномиллиардера по The New Yorker]