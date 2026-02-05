В PS Store началась распродажа "Выбор критиков": 1700+ игр со скидками до 85%

PS Store объявил тематическую распродажу «Выбор критиков» для владельцев PS5 и PS4, предлагая скидки на игры, которые высоко оценили на Metacritic.
В течение года Sony проводит немало акций, однако «Выбор критиков» предлагает одни из лучших игр разных поколений. До 25 февраля вы можете ознакомиться со скидками на более 1700 игр для PS4 и PS5, причем многие хиты 2025 года имеют лучшие цены. Например, DOOM: The Dark Ages предлагают со скидкой 67%, а Kingdom Come: Deliverance 2 продают по вдвое меньшей цене.
Мы понимаем, что пересматривать только дорогие игры не хочется, поэтому попытались сфокусироваться на тех, что стоят ориентировочно ₴400 и ниже. Ниже список из более чем 30 проектов, которые могут вас заинтересовать.
От более дорогих к более дешевым играм в PS Store на распродаже
- Split Fiction — ₴1199 (-25%)
- DOOM: The Dark Ages Premium Edition — ₴1154 (-67%)
- Monster Hunter Wilds — ₴1099 (-50%)
- Kingdom Come: Deliverance II — ₴999 (-50%)
- Forza Horizon 5 Standard Edition — ₴719 (-40%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — ₴629 (-58%)
- Resident Evil 4 PS4 & PS5 — ₴479 (-60%)
- Outer Wilds — ₴479 (-40%)
- Wolfenstein: Alt History Collection — ₴399 (-80%)
- The Crew Motorfest — ₴399 (-80%)
- Tiny Tina’s Wonderlands for PS4 — ₴399 (-80%)
- Assassin’s Creed Odyssey — ₴379 (-80%)
- Resident Evil 2 Deluxe Edition — ₴374 (-25%)
- Dead Island 2 — ₴374 (-75%)
- Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear — ₴359 (-20%)
- Mafia: Trilogy — ₴359 (-80%)
- Watch Dogs 2 — Gold Edition — ₴344 (-85%)
- Mass Effect Legendary Edition — ₴329 (-85%)
- Final Fantasy XVI The Rising Tide — ₴324 (-50%)
- Undertale — ₴322 (-34%)
- DREDGE — ₴319 (-60%)
- Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 — ₴319 (-60%)
- Версия Hogwarts Legacy для PS5 — ₴314 (-%)
- Bloodstained: Ritual of the Night — ₴299 (-75%)
- Resident Evil 7 biohazard Gold Edition — ₴299 (-75%)
- Outlast: Trinity — ₴287 (-75%)
- It Takes Two PS4 & PS5— ₴279 (-80%)
- Castlevania Anniversary Collection — ₴259 (-60%)
- Mega Man Legacy Collection — ₴195 (-60%)
- Titan Quest — ₴189 (-80%)
- Slime Rancher — ₴162 (-75%)
- Dishonored Definitive Edition — ₴162 (-75%)
Напомним, в прошлом году PS Store разрешил писать отзывы на игры. Ранее пользователи могли только ставить оценку от одной до пяти звезд, что значительно урезало функционал платформы. Также Sony отчиталась, что по состоянию на 31 декабря 2025 года продала более 92 копий PS5.
