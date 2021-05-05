В рекламных материалах засветились новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Z Flip3

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Как ожидается, в скором времени компания Samsung выведет на рынок новые модели складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Это будут уже третьи версии в рамках своих линеек, они должны получить ряд улучшений и доработок. Утечка рекламных материалов позволяет нам уже сейчас ознакомиться с тем, как будут выглядеть эти устройства.

Эта утечка свидетельствует, что Galaxy Z Fold3 будет иметь поддержку S Pen. Модель Galaxy Z Flip3 получит вертикальную конфигурацию камеры. Fold3 станет первым складным смартфоном с камерой под дисплеем. Похоже, что она разместится сбоку.

На задней панели Samsung Galaxy Z Fold3 можно обнаружить тройную камеру. Отдельные модули расположены в вертикальной ориентации. Остров камеры – сравнительно небольшой. Также можно видеть, что смартфон теперь полностью закрывается, не оставляя зазоров между двумя сторонами.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 оснащён защитным стеклом Gorilla Glass Victus со всех сторон и более крупным дисплеем рядом с камерами. Это позволит выводить больше информации о входящих уведомлениях. Устройство как минимум четыре цвета корпуса, но каждая версия будет иметь двухцветное исполнение.

Источник: gsmarena