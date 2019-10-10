В Сенате призывают Visa и Mastercard отказаться от участия в блокчейн-проекте Facebook Libra





Законодатели начали активно оказывать давление на участников Libra Association, международного блокчейн-проекта Facebook, чтобы те пересмотрели свои намерения. На прошлой неделе стало известно, что платёжная компания PayPal отказалась от участия в проекте. Издание The Wall Street Journal ранее сообщило, что платежные системы Visa и Mastercard тоже пересматривают свое участие в проекте, не желая привлекать к себе внимание регулирующих органов. Теперь стало известно, что американские сенаторы обратились к Visa, Mastercard и Stripe с тем же призывом.

В письме, адресованном руководству вышеназванных компаний, сенаторы-демократы Брайан Шац (Brian Schatz) и Шеррод Браун (Sherrod Brown) предупреждают об огромных рисках, присущих новому проекту Libra, включая «содействие финансированию преступности и терроризма, дестабилизацию мировой финансовой системы». Законодатели предупреждают компании, что они могут столкнуться с усилением контроля со стороны финансовых регуляторов даже в бизнесе, не связанном с блокчейном, если продолжат вступление в ассоциацию.

«Похоже, Facebook хочет получить выгоду от участия в финансовой деятельности без всякой ответственности быть регулируемой как компания, предоставляющая финансовые услуги. Если вы возьмёте эту ответственность на себя, можете ожидать от регуляторов пристального внимания не только к операциям, связанным с Libra, но и ко всей платёжной деятельности», – говорится в письме.

Республиканцы также скептически относятся к этому проекту. Сенатор Джош Хоули (Josh Hawley) назвал Libra «расширением монополии» Facebook.

Все три платёжные системы сталкиваются со значительным бременем федерального регулирования, в том числе со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC), Бюро финансовой защиты потребителей США и Министерства юстиции. Facebook в свою очередь тоже сталкивается с растущим вниманием со стороны этих агентств в основном из-за проблем с нарушением конфиденциальности, распространением дезинформации и вмешательством в выборы.

Остальные члены Libra Association пока остаются приверженными криптовалютному проекту Facebook, который всё ещё находится на ранней стадии развития. Первое официальное собрание Libra Association намечено на 14 октября, а уже на следующей неделе, 23 октября, Марк Цукерберг выступит на собрании Комитета Палаты представителей США по финансовым услугам, где центральным вопросом станут риски и преимущества Libra.

Источник: The Verge