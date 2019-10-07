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Платежная система PayPal стала первой компанией, покинувшей проект криптовалюты Libra

Платежная система PayPal стала первой компанией, покинувшей проект криптовалюты Libra

Платежная система PayPal стала первой компанией, покинувшей проект криптовалюты Libra


Американский платежный сервис PayPal сообщил о выходе из проекта Facebook по разработке криптовалюты Libra, пишет Bloomberg. Таким образом, PayPal стала первой компанией, покинувшей проект.

В официальном заявлении представители PayPal отметили, что сервис планирует сфокусироваться на своем основном бизнесе и в то же время надеется на продолжение диалога о путях совместной работы с разработчиками Libra в будущем. В Facebook отказались от комментариев.

Bloomberg указывает, что решение PayPal об отказе в участии проекте Libra примечательно, среди прочего, тем, что Дэвид Маркус, представитель Facebook, возглавляющий разработку криптовалюты, раньше был президентом PayPal.

По информации The Wall Street Journal, о выходе из проекта Libra в настоящее время думают и другие финансовые партнеры соцсети — в частности, Visa и MasterСard. Компании опасаются потенциальных проблем с американскими и европейскими регуляторами, а также недовольны тем, что представители Facebook не могут дать «четкий ответ» о мерах, которые соцсеть намерена предпринять для предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалюты.

Напоследок напомним, что Facebook представила Libra и кошелек для ее использования Calibra в июне 2019 года. Соцсеть планирует запустить сервис в 2020 году.

Источник: Minfin

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