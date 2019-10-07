Платежная система PayPal стала первой компанией, покинувшей проект криптовалюты Libra

Американский платежный сервис PayPal сообщил о выходе из проекта Facebook по разработке криптовалюты Libra, пишет Bloomberg. Таким образом, PayPal стала первой компанией, покинувшей проект.

В официальном заявлении представители PayPal отметили, что сервис планирует сфокусироваться на своем основном бизнесе и в то же время надеется на продолжение диалога о путях совместной работы с разработчиками Libra в будущем. В Facebook отказались от комментариев.

Bloomberg указывает, что решение PayPal об отказе в участии проекте Libra примечательно, среди прочего, тем, что Дэвид Маркус, представитель Facebook, возглавляющий разработку криптовалюты, раньше был президентом PayPal.



По информации The Wall Street Journal, о выходе из проекта Libra в настоящее время думают и другие финансовые партнеры соцсети — в частности, Visa и MasterСard. Компании опасаются потенциальных проблем с американскими и европейскими регуляторами, а также недовольны тем, что представители Facebook не могут дать «четкий ответ» о мерах, которые соцсеть намерена предпринять для предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма с помощью криптовалюты.

Напоследок напомним, что Facebook представила Libra и кошелек для ее использования Calibra в июне 2019 года. Соцсеть планирует запустить сервис в 2020 году.