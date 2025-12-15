В сети появился список возможных раздач в Epic Games Store: Red Dead Redemption 2 и еще 13 игр

Epic Games Store известен своими традиционными еженедельными раздачами игр, но ближе к праздникам бесплатные хиты будут разлетаться ежедневно. Такие щедрые полторы недели должны стартовать 18 декабря, а в сети уже появился возможный список раздач.

Конечно, существуют гораздо меньшие предложения, когда забранную игру вряд ли когда-то захочется открыть или даже скачать. Но, похоже, Epic сделает масштабные рождественско-новогодние подарки, чтобы конкурировать со Steam на фоне крупных обновлений внутри сервиса. Ранее на этой неделе стало известно, что Epic Games бесплатно раздает Hogwarts Legacy до 18 декабря, которая в обычные дни стоит ₴1 599.

В ближайшее время Epic планирует раздать еще кучу игр, но официально все они держатся в секрете. Однако Comic Book пишет, что список следующих игр, очевидно, просочился. Пользователь китайского приложения в соцсети QQ (через HXL в Twitter) опубликовал перечень того, что будет раздавать магазин, начиная с Hogwarts Legacy. Самой ожидаемой станет Red Dead Redemption 2, которую надо будет забрать прямо в новогоднюю ночь. Остальные игры также просочились в сеть, включая:

Jurassic World: Evolution 2 — 18 декабря

Desperados 3 — 19 декабря

Total War: Warhammer — 20 декабря

Tropico 5 — 21 декабря

Куриная полиция — покрасьте его в красный цвет! — 22 декабря

Loop Hero — 23 декабря

LEGO Batman — 24 декабря

Командир Кин — 25 декабря

Farming Simulator 2022 — 26 декабря

Slime Rancher 2 — 27 декабря

Terraria — 28 декабря

Detroit: Become Human — 29 декабря

Mortal Kombat 11 — 30 декабря

Red Dead Redemption 2 — 31 декабря

Тем не менее, стоит относиться к этому списку с большой долей скептицизма. Надо подождать до 18 декабря, чтобы проверить насколько эта информация правдива. Если Jurassic World: Evolution 2 не станет бесплатной, то можно забывать об этой утечке и систематически ежедневно забирать свои подарки.

Отдельно вызывает скепсис тот факт, что некоторых из этих игр даже нет в Epic Games Store. В первую очередь речь идет о Commander Keen и Mortal Kombat 11. Можно представить, что EGS добавит их специально для раздачи, но насколько это реалистичный сценарий мы сможем увидеть наглядно уже в ближайший четверг.