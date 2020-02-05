В следующем месяце Google полностью отключит старый веб-интерфейс YouTube на десктопах





Тем, кто до сих пор упорно сопротивляется новому дизайну YouTube на десктопах и держится за старый веб-интерфейс, использовавшийся до редизайна 2017 года, скоро все же придется капитулировать, поскольку администрация видеохостинга не оставит им другого выбора. Извещение о неизбежной «казни» старого веб-интерфейса YouTube появилось вчера на соответствующей страничке официального сайта техподдержки. Его поддержка будет окончательно прекращена уже в следующем месяце (точная дата пока не сообщается) спустя три года после смены дизайна.

Разработчики самого популярного в мире сервиса потоковой трансляции видео прямо говорят, что в старых версиях отсутствуют многие функции и настройки, появившиеся с момента запуска текущей версии. Именно поэтому она подлежит списанию и утилизации.

Те пользователи, которые продолжают использовать старую версию веб-интерфейса YouTube, в ближайшие дни будут видеть оповещения о прекращении поддержки и необходимости переключиться на актуальную версию. Да, YouTube также сообщит, если используемый браузер устарел или не поддерживает современный интерфейс. То есть, часть пользователей со старым аппаратным и программным обеспечением в следующем месяце может остаться без YouTube. В компании не говорят, сколько таких пользователей. Но, вероятно, их настолько мало, что YouTube особо об этом не беспокоится.

В заключение — анимированные изображение, наглядно демонстрирующее, как менялся интерфейс YouTube на десктопах с 2005 года.

Источник: