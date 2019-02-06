В следующем месяце в Киеве пройдет международный турнир серии Minor по Dota 2 с призовым фондом $300 тыс.

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Как стало известно, весенний Minor-турнир сезона Dota Pro Circuit 2018/2019 по киберспортивной дисциплине Dota 2 пройдет в Киеве. Говоря точнее, площадкой для мероприятия выбран киевский компьютерный центр «Киев Киберспорт Арена», а само оно пройдет с 7 по 10 марта. Организаторами выступают киберспортивная игровая площадка StarLadder и компания ImbaTV.

На киевский StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor съедутся восемь команд из шести регионов: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и СНГ. При этом из Китая и СНГ на Minor отправятся по две команды, в то время как из остальных регионов будет по одному представителю.

Квалификационные матчи пройдут с 7 по 12 февраля и будут разбиты на два этапа: открытые и закрытые. Все матчи закрытых квалификаций StarLadder покажет на русском и английском языках.

Команда, занявшая первое место по итогам турнира, получит $125 тыс. призовых и приглашение на следующий Major-турнир — DreamLeague Season 11. Общий призовой фонд турнира составит $300 тыс. Вот каким образом они будут распределены между участниками:

• 1 место — $125,000;

• 2 место — $70,000;

• 3 место — $35,000;

• 4 место — $25,000;

• 5-6 место — $15,000;

• 7-8 место — $7,500.

Билеты поступят в продажу в средине февраля, о ценах пока данных нет.

Источник: starladder