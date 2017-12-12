В следующем месяце в Украине заработает криптовалютный кошелек PrivatCoins

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В следующем месяце в Украине заработает первый криптовалютный кошелек с функциями онлайн-банкинга PrivatCoins. О грядущем запуске сервиса и многом другом в недавнем интервью изданию MC Today рассказал основатель проекта Алексей Грушко. Оговорим, что речь идет о выпуске бета-версии приложения, сроки выхода финальной версии пока не называются. Желающие могут оформить заявку на сайте проекта PrivatCoins.com и получить один из 2000 приглашений на тестирование первой версии кошелька.

Главная отличительная особенность PrivatCoins – это возможности онлайн-банкинга, которые должны добавить вскоре после запуска. Как сообщается, PrivatCoins позволит изменить устоявшуюся сейчас на украинском рынке модель использования криптовалют, подразумевающую в основном быстрый заработок на курсовых изменениях, и позволит использовать биткоин и прочие криптовалюты по прямому назначению – как платежный инструмент.

На старте будет доступно только пополнение мобильных телефонов, но это только первый шаг к тому, чтобы начать использовать криптовалюту, а не только продавать и покупать. В перспективе планируют реализовать все возможности, которые предлагают нынешние сервисы онлайн-банкинга: покупка билетов, оплата коммунальных платежей и т.д. Похоже, создателей не смущает отсутствие нормативной базы и недавнее совместное заявление регуляторов касательно статуса криптовалют в Украине.

Основная цель PrivatCoins – дать возможность рядовому пользователю покупать и продавать биткоины, избавив от сложностей при использовании бирж.

Приложение позволит быстро покупать криптовалюту без необходимости изучения рейтингов покупателей и продавцов, никнеймов и прочтения прочей сторонней информации. Как сообщается, от желания до покупки криптовалюты проходит 10-15 минут.

«Это с учетом того, что нужно достать из кармана кошелёк и банковскую карту. Без этого получится еще быстрее» – рассказывает Алексей Грушко.

В PrivatCoins сумма удерживается сервисом, потом сервис получает сигнал от системы переводов, что покупатель перевел нужную сумму средств. Затем сумма в биткоинах тут же переводится на счет покупателя. Единый набор правил.

Особый акцент делается на том, что все «безопасно и анонимно», дескать, это гарантирует технология блокчейн. Но недавняя ситуация, когда суд США обязал обменный центр криптовалют Coinbase выдать налоговикам клиентов, использующих Bitcoin, показала, что с анонимностью не все так просто.

Создатели сервиса придумали специальную систему «лотов», чтобы обеспечить удобную возможность расчетов в гривне. Пользователь покупает биткоины на фиксированные суммы — 100, 200, 500, 1000, 5000 гривен и взамен получает эквивалент суммы в биткоинах по актуальному курсу, либо по курсу, который выставляет продавец. Он может быть выше или ниже рыночного в зависимости от % продавца.

«Выходит, что все довольны: продавец получает деньги, а покупатель совершает сделку на ту сумму, которую он понимает. Ты не знаешь, что такое 0,000754 биткоина, зато точно знаешь, что это 10 бигмак-меню», – проводят простую аналогию разработчики.

Покупать биткоины в системе можно на сумму не более 25 000 гривен за один платеж, что обусловлено действующим законодательством – физлица не могут переводить друг другу более 25 000 гривен за раз.

Предварительное представление об интерфейсе приложения дают изображения ниже.

Наконец, в PrivatCoins также будет представлена информация о так называемых теллерах— это авторизованные обменники-партнеры. Она будет размещается в отдельной вкладке кошелька. По сути, это будет своеобразный агрегатор авторизованных обменников по всей Украине для заключения сделок в оффлайне и покупки криптовалюты за наличные.

Источник: mc.today