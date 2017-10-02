В следующем месяце планируется запуск трех ракет, созданных при участии Украины

Мы часто пишем об успехах американской компании SpaceX Илона Маска, которая сейчас, по сути, пишет мировую историю ракетно-космической промышленности. В Украине пока нет своей SpaceX, но зато есть «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» («Южмаш»), «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля («Южное») и еще ряд предприятий ракетно-космической отрасли, которые отстаивают честь страны на мировом уровне. И точно нельзя сказать, что украинская космонавтика увядает. Только в следующем месяце должны запустить сразу три ракеты, созданные при участии Украины.

Речь о ракетах-носителях Vega, Antares и Zenit 3F. Как сообщает сайт spaceflightnow, отслеживающий предстоящие космические миссии, 7-8 ноября с космодрома Куру должен состояться запуск ракеты-носителя Vega со спутником наблюдения за Землей MN35-13 для Марокко. Ракета-носитель Vega была разработана Европейским космическим агентством (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI). В то же время маршевый двигатель РД-843 для 4-й ступени ракеты-носителя разработан и производится украинскими предприятиями («Южное» и «Южмаш» соответственно).

Затем 10 ноября с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния должна стартовать ракета-носитель Antares с девятым грузовиком Cygnus с миссией снабжения МКС. Этот запуск переносился уже несколько раз.

Главным разработчиком ракеты-носителя Antares является корпорация Orbital Science Corporation, но сам проект является международным и в нем, среди прочих, участвуют предприятия Украины. В частности, украинская сторона отвечает за основную конструкцию первой ступени Antares. Ее изготовлением занимается «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» совместно с украинскими предприятиями «Хартрон-Аркос» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон -ЮКОМ «(Запорожье), а также «ЧЕЗАРА» и «РАПИД» (Чернигов).

Ну и наконец последний запуск – ракета Zenit 3F. Точная дата запуска пока неизвестна. Ракета будет запущена с космодрома Байконур в Казахстане и должна вывести геостационарный спутник связи Ангосат-1, который станет первым спутником связи Анголы.

Источник: spaceflightnow