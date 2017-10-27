В Соломенском районе запустили первую в Киеве солнечную станцию на крыше административного здания

На крыше управления труда и социальной защиты населения Соломенской администрации запустили первую в Киеве солнечную электростанцию ​​для административных зданий. Суммарная мощность СЭС составляет 25 кВт, она собрана из 105 поликристаллических солнечных панелей мощностью 270 Вт каждая и занимает около 400 кв. м крыши здания. За август-сентябрь станция выработала 3610 кВт электроэнергии, что позволило сэкономить более 7 тысяч гривен.

По словам председателя Соломенской РГА Максима Шкуро, данный проект является уникальным для бюджетных учреждений Киева. Год назад в этом управлении по адресу пр. Воздухофлотский 41 установили дополнительную технику и электронную очередь, в результате чего существующая система энергоснабжения начала регулярно выходить из строя.

Работы по повышению мощности системы и обеспечению бесперебойной работы в «Киевэнерго» оценили в полтора миллиона гривен. Поэтому в РГА решили использовать альтернативный вариант и установили солнечные панели на крыше здания. Это решение позволило получить дополнительную экологически чистую энергию и начать экономить средства на оплате энергоносителей. Кроме того, в помещении Соломенской администрации недавно установили 1346 LED-светильников, которые также позволяют экономить электроэнергию.

По словам руководителя района, этот проект стал первым для бюджетных учреждений. Но представители РГА уже начали разработку проектов энергоэффективных школ и садиков с использованием альтернативных источников энергии. Первым детским садом в районе с солнечными панелями станет детский сад на ул. Тупиковая, 27, который сейчас проектируется. Также их планируют установить в процессе реконструкции с достройкой школы № 22 на ул. Отрадном, 36В. Также рассматривается вопрос установки следующем году солнечных панелей на крыше Соломенской администрации на пр. Воздухофлотском, 41.

Источник: Соломенская РГА