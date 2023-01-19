В США арестовали основателя биржи Bitzlato — россиянина Анатолия Легкодымова — за обработку незаконных $700 млн

Анатолий Легкодымов – основной акционер и соучредитель зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальной валюты Bitzlato. Его (гражданина россии, проживающего в Китае) обвиняют в обработке незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов.

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Легкодымова задержали в Майами и предъявили обвинения в том, что он управлял обменником Bitzlato как нелицензированной компанией по обмену денег, которая, по его словам, обслуживала «известных мошенников». Прокуроры заявили, что биржа обменяла более 700 миллионов долларов в криптовалюте с Hydra Market — «незаконным онлайн-рынком наркотиков, украденной финансовой информации, фальшивых документов и служб отмывания денег», который правоохранители США и Германии закрыли в апреле 2022 года.

«Независимо от того, нарушаете вы наши законы из Китая, Европы или тропического острова — вы можете ожидать ответа за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — сказала заместитель генерального прокурора Лиза Монако журналистам на пресс-конференции в Министерстве юстиции США.

Bitzlato, вероятно, получила еще более 15 миллионов долларов от программ-вымогателей.

“Несмотря на маленькое название, она имеет большой вес. Мелкие игроки не в безопасности, и они несут такой же риск, как и любая известная биржа (или) платформа”, — сказал Чэнь Арад, операционный директор Solidus Labs, компании по надзору за крипторынком.

40-летний Легкодымов управлял компанией из китайского Шэньчжэня. На комментарии журналистов россиянин пока не ответил, а в службе поддержки Bitzlato в Telegram написали: «Ой, извините».

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Прокуратура заявила, что с 3 мая 2018 года Bitzlato в целом обработала криптовалютные транзакции на сумму 4,58 миллиарда долларов, добавив, что значительная часть из них составляет доходы, полученные «преступным путем».

Также биржа нарушила правила по проверке клиентов и не выполняла требования, направленные на предотвращение отмывания денег. В архивных версиях Bitzlato указано, что клиенты могли регистрироваться, используя только электронную почту.

Bitzlato, по словам прокуроров, сознательно обслуживала американских клиентов, производя операции с местными биржами и используя онлайн-инфраструктуру США. По крайней мере, некоторый период времени ими руководил Легкодымов, пока находился в Соединенных Штатах.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение совместно с Сетью борьбы с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, которая заявила, что запретила определенные переводы средств с участием Bitzlato, после того как биржу назвали «основной проблемой отмывания денег, связанной с российскими незаконными финансами».

«Идентификация Bitzlato как основного предприятия по отмыванию денег фактически превращает биржу в международного изгнанника», — сказал замминистра финансов Уолли Адейемо на пресс-конференции.

Адейемо заявил, что Bitzlato неоднократно способствовала транзакциям для связанных с россией групп программ-вымогателей, включая группировку хакеров Conti, которая, вероятно, имеет связи с российским правительством и связанными с россией рынками даркнета.

Кэри Стайнбоуэр, бывшая чиновница Министерства финансов, сказала, что наложенные на Bitzlato наказания подобны тем, что предусмотрены разделом 311 Патриотического акта США, и сделают биржу недоступной для американских и иностранных банков.

«Ни одно из основных финансовых учреждений не будет иметь дело с организацией, которую определили как «основную проблему отмывания денег». А другие финансовые учреждения последуют этому примеру. Влияние будет заключаться в том, что Bitzlato будет почти немедленно выведена из глобального финансового сектора», — сказала она.

В среду на сайте Bitzlato появилось сообщение, что сервис был изъят французскими властями «в рамках скоординированных действий международных правоохранительных органов».

Источник: Reuters