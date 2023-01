Сэм Бенкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве. Перед судом экс-руководитель FTX предстанет в октябре 2023 года

Бенкман-Фрид, который обвиняется по восьми разным пунктам, включая мошенничество с электронной почтой и финансирование политической кампании с нарушениями правил, не признает своей вины.

Когда экс-директор обанкротившейся криптобиржи FTX впервые предстал перед судом, его освободили под личное обязательство и он вернулся в родительский дом в Калифорнии. Второй раз Бенкман-Фрид побывал в здании суда Нью-Йорка во вторник, 3 января, и заявил о своей невиновности, что, согласно предварительным сообщениям WSJ, было вполне ожидаемым.

Помощница прокурора Даниэль Сассун заявила, что завершить основную часть расследования должны в течение ближайших недель, после чего правительство опубликует материалы дела, включая документы, предоставленные адвокатами FTX по банкротству.

Судья Льюис Каплан также удовлетворил заявление Бенкмана-Фрида о сокрытии имен двух человек, которые вместе с родителями Сэма внесли за него залог в размере 250 миллионов долларов. СМИ могут оспорить это решение до 12 января.

Также Бенкману-Фриду запретили доступ к активам FTX и осуществлению любых транзакций с ними.

Помощница прокурора напомнила об открытии на прошлой неделе, когда несколько кошельков Alameda начали перемещать криптовалюту на тысячи долларов в другие кошельки.

Сассун также сказала, что хотя Бенкман-Фрид написал в Twitter, что он не принимал участия в этих транзакциях, ранее он уже «публиковал ошибочные заявления».

None of these are me. I’m not and couldn’t be moving any of those funds; I don’t have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5

— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022