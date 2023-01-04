Сэм Бенкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве. Перед судом экс-руководитель FTX предстанет в октябре 2023 года

Бенкман-Фрид, который обвиняется по восьми разным пунктам, включая мошенничество с электронной почтой и финансирование политической кампании с нарушениями правил, не признает своей вины.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Когда экс-директор обанкротившейся криптобиржи FTX впервые предстал перед судом, его освободили под личное обязательство и он вернулся в родительский дом в Калифорнии. Второй раз Бенкман-Фрид побывал в здании суда Нью-Йорка во вторник, 3 января, и заявил о своей невиновности, что, согласно предварительным сообщениям WSJ, было вполне ожидаемым.

Помощница прокурора Даниэль Сассун заявила, что завершить основную часть расследования должны в течение ближайших недель, после чего правительство опубликует материалы дела, включая документы, предоставленные адвокатами FTX по банкротству.

Судья Льюис Каплан также удовлетворил заявление Бенкмана-Фрида о сокрытии имен двух человек, которые вместе с родителями Сэма внесли за него залог в размере 250 миллионов долларов. СМИ могут оспорить это решение до 12 января.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Также Бенкману-Фриду запретили доступ к активам FTX и осуществлению любых транзакций с ними.

«Эти средства сейчас недоступны для изъятия правительством», — сказала Даниэль Сассун.

Помощница прокурора напомнила об открытии на прошлой неделе, когда несколько кошельков Alameda начали перемещать криптовалюту на тысячи долларов в другие кошельки.

Сассун также сказала, что хотя Бенкман-Фрид написал в Twitter, что он не принимал участия в этих транзакциях, ранее он уже «публиковал ошибочные заявления».

None of these are me. I’m not and couldn’t be moving any of those funds; I don’t have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5 — SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022

Бенкман-Фрид был арестован в прошлом месяце на Багамах после запроса федеральных прокуроров, утверждавших, что он незаконно присвоил депозиты клиентов, используя средства для оплаты расходов и долгов дочерней компании FTX Alameda Research, и при этом скрывал информацию о реальном финансовом состоянии FTX.

Вчерашнее судебное ходатайство предусматривает, что следующее заседание состоится 2 октября 2023 года. Адвокаты Бенкмана-Фрида могут оспорить это решение до 3 апреля, федеральные прокуроры в свою очередь должны ответить до 24 апреля. В дальнейшем обе стороны могут выступить со своими доводами на слушании 18 мая.

Ранее два топ-менеджера FTX признали себя виновными и объявили о сотрудничестве с прокуратурой:

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании FTX Alameda Research и экс-девушка Сэма Бенкмана-Фрида, признала себя виновной по семи пунктам обвинения и ей грозит до 110 лет тюрьмы.

Соучредитель FTX Гэри Вонг признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, ему грозит до 50 лет лишения свободы.

Оба осуждены за «их роль в мошенничестве, что способствовало краху FTX», сообщил Демиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка на пресс-конференции.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Источник: Coindesk