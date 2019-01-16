В США хотят разрешить дронам летать над скоплениями людей и в ночное время

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассматривает возможность смягчения ограничений для беспилотных летательных аппаратов, в том числе использование беспилотников над скоплениями людей. Кроме того, новые правила также предусматривают полёты в ночное время суток, что на текущий момент допускается только с разрешения FAA.

В первую очередь, дроны будут классифицироваться по трём категориям, в зависимости от веса и потенциального ущерба, который они могут нанести человеку. К первой категории отнесут аппараты весом до 250 г, которые смогут свободно летать над скоплениями людей, если это не противоречит существующим правилам FAA. Вторая и третья категории, вместо веса, будут учитывать тот факт, какую угрозу может представлять собой беспилотник для человека. Дроны этих категорий обязательно должны быть оборудованы защитой от вращающихся лопастей. Помимо этого, самым опасным по мнению FAA аппаратам, относящимся к третьей категории, будет запрещено летать над открытыми скоплениями людей, зависать над ними в воздухе, а их пилотам придётся уведомлять людей перед каждым полётом в ограниченной зоне.

На текущий момент FAA открыто к обсуждению новых правил с общественностью и представителями отрасли. Сейчас идёт поиск наиболее компромиссных вариантов, но в любом случае, изменения вступят в силу не раньше 2020 года. Кроме того, федеральное управление надеется, что ослабление ограничений позволит использовать беспилотники для доставки медикаментов на место ДТП, осмотра строительных площадок и в других целях, которые сейчас требуют разрешения FAA.

Напомним, в конце прошлого года Госавиаслужба Украины решила немного смягчить правила использования беспилотников.

Источник: The Verge