В США начали требовать от банков информацию об операциях с криптовалютой

Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) уведомила банки о новых правилах. Теперь финучреждения должны предупреждать про все операции с криптовалютами.

В заявлении регулятора сказано, что из-за потенциальных системных рисков любая компания или банк, которые имеют возможность заниматься криптовалютами, должны сообщить о своих планах, а любое учреждение, проводящие криптооперации, должно «незамедлительно» уведомить FDIC.

«Деятельность, связанная с криптовалютой, может представлять значительные риски для безопасности, а также проблемы с финансовой стабильностью и защитой прав потребителей». FDIC

Reuters объясняет, что регуляторы учитывают растущую популярность криптовалют и ее влияние на безопасность. Джо Байден уже поручил правительственным учреждениям оценить риски и выгоды, связанные с криптовалютами. Такой шаг рассматривается как явное признание потенциальных последствий растущей важности цифровых активов.

По мнению регулятора, сбой в транзакциях или деятельности криптоактивов может сбить с толку клиентов, что вызовет «набеги» на финансовые активы фирм.

Теперь контролируемые FDIC компании должны предоставлять подробную информацию о запланированной деятельности и предлагаемых сроках сделок. Агентство планирует проверять такую информацию на предмет безопасности и надежности, финансовой стабильности и защиты прав потребителей.