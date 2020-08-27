В США открылась онлайн-регистрация на предзаказ PS5 — только по приглашениям Sony





Sony вступила в новую фазу с изрядно затянувшимся анонсом PS5 — 27 августа компания приступила к рассылке приглашений, дающих право встать в цифровую очередь и в будущем оформить предзаказ на PS5 в онлайн-магазине PlayStation. Таким образом, Sony подтвердила то, о чем многие уже и так давно догадывались: на первый порах предложение будет ограничено.

Пока что соответствующая страничка с онлайн-регистрацией на предзаказ PS5 доступна только на американском зеркале официального сайта Sony. Согласно заявлению Sony, в этот праздничный сезон будет «ограниченное количество консолей PS5, доступных для предварительного заказа», и эта программа с приглашениями — шанс для существующих клиентов PlayStation на возможность в числе первых заказать новую консоль.

При этом на странице часто задаваемых вопросов (FAQ) говорится, что заполнение регистрационной формы не гарантирует получения приглашения — Sony рассылает их избранным игрокам на основе интересов и действий, связанных с продуктами PlayStation.

Более того, само приглашение также не является гарантией получения консоли. Каждое приглашение будет действовать ограниченное время и на один идентификатор PSN выделяется только одна консоль (вместе с двумя новыми контроллерами DualSense и другими аксессуарами PS5). Кроме того, в данном случае понадобится адрес в США для доставки консоли, хотя в наше время это не является проблемой. Еще одна важная оговорка — доступность консолей ограничена запасами на складе, так что при получении соответствующего уведомления на почту лучше не медлить и сразу оформить заказ, поскольку Sony будет действовать по принципу «первым пришел — первым обслужен».

В свежем обновлении, естественно, отсутствуют такие важные детали, как цена и дата выпуска PS5, поскольку Sony продолжает мучительно медленную игру с Microsoft кто первый моргнет объявит цену.

Источник: Sony и The Verge