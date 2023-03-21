В США распространяется «неуязвимый» кандидоз, который стал более резистентным к лекарствам на фоне пандемии COVID-19

Дрожжевой грибок Candida auris называют «неотложной угрозой» — это самый высокий уровень беспокойства по оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC).

Грибок распространяется в медицинских учреждениях и «охотится» на пациентов с ослабленным иммунитетом, вызывая инвазивные инфекции с уровнем смертности 30-60%. В понедельник, исследователи CDC сообщили, что Candida auris получила еще большую устойчивость к лекарствам во время пандемии COVID-19.

Candida auris был впервые обнаружен в 2009 году у пациента из Японии с ушной инфекцией. С тех пор грибок был зарегистрирован в Колумбии, Индии, Израиле, Кении, Кувейте, Пакистане, Южной Корее, Венесуэле и Великобритании. В США первый случай был зафиксирован в 2016 году.

Еще до пандемии, в 2019 году 17 штатов США сообщили о 476 случаях инфицирования, в 2020 – к ним присоединились еще 8 штатов, а количество зарегистрированных клинических случаев по стране возросло на 59% (до 756). В 2021 году пострадали 28 штатов, а количество клинических случаев почти удвоилось до 1471.

Во время разгара COVID-19 увеличилось и количество бессимптомных случаев — оно утроилось с 1310 в 2020 году до 4041 в 2021 году.

«Быстрый рост и географическое распространение инфекции вызывают беспокойство и подчеркивают необходимость постоянного наблюдения, расширения мощностей лабораторий, более быстрых диагностических тестов и соблюдения проверенных мер профилактики и контроля инфекций», — сказала Меган Лайман, эпидемиолог CDC и ведущий автор исследования.

Однако повышенную тревогу вызывает не только его распространение, но и устойчивость к лекарствам. До пандемии у шести пациентов развились инфекции, устойчивые к противогрибковым препаратам первого ряда, эхинокандинам. В 2021 году таких случаев было уже 19. Подобным образом до пандемии было только четыре сообщения о панрезистентных инфекциях (т.е. грибок был устойчив ко всем доступным препаратам). В 2021 году пациентов с панрезистентными инфекциями было уже семь.

До пандемии случаи устойчивости к эхинокандинам и панрезистентности развивались независимо у пациентов во время длительного лечения. Но уже в 2021 году было зафиксировано два случая передачи инфекции от человека к человеку.

Исследователи CDC подозревают, что причиной могла стать нехватка персонала и средств индивидуальной защиты, а также более широкое использование антимикробных препаратов.

Грибы часто не могут выдерживать температуру человеческого тела, но одна из ведущих теорий утверждает, что Candida теперь может это делать, поскольку эволюционировал, чтобы выживать в тепле.

«Вот как изменение климата или глобальное потепление может привести к заболеваниям», — говорит Артуро Касаделл, микробиолог из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса, который изучал грибок.

И как тут не вспомнить недавно выпущенный сериал HBO «The Last Of Us», где кордицепс приводит к настоящему зомби-апокалипсису. Несмотря на смертельный потенциал Candida, CDC утверждает, что распространение этого грибка можно остановить, если больницы усилят меры по дезинфекции.

«Мы рады сообщить, что Candida не приводит к тому, что люди превращаются в зомби», — подытожила Меган Лайман.

Источник: Ars Technica, The Washington Post