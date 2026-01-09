Новости Крипто 09.01.2026 comment views icon

Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці

В 2025 году ни один из ведущих аналитиков или крупных финансовых институтов не смог точно предсказать движение цены биткоина. Аналитики делали громкие заявления о потенциальном скачке курса до $150-$250 тыс. и выше, но реальная цена BTC в 2025 году оказалась значительно ниже большинства ожиданий.

Среди причин неудачных прогнозов называют макроволатильность, снижение интенсивности покупок, отсутствие четкой трендовой стратегии в середине цикла и структурные риски на рынке. Что прогнозировали крупные фонды и аналитики:

  • KuCoin Research прогнозировал Bitcoin до $250 тыс. в 2025 году — не сбылось.
  • Tom Lee (Fundstrat) выдвинул сценарий BTC на уровне $250 тыс. — не оправдался.
  • H.C. Wainwright ожидал конечную цену в $225 тыс. — не получилось.
  • Matrixport давал цель $160 тыс. — также промахнулся.
  • Bitwise предсказал BTC более $200 тыс. и выход Coinbase в S&P 500 — цена не достигла прогноза, но структурные ожидания по ETF сбылись частично.
  • VanEck видел BTC $180 тыс. и значительный рост ETH и SOL — неудачный прогноз.
  • Galaxy Research прогнозировал >$150 тыс. в первой половине и >$185 тыс. в четвертом квартале — не оправдалось.
  • Bloomberg ETF Analysts делали ставку на постепенное продвижение ETF-продуктов — этот структурный тренд был реализован.
  • Pantera прогнозировала поддержку регуляторных изменений и расширение RWA — частично осуществилось по направлению, а не по цене.
  • Forbes перечислил тренды (стейблкоины, резервы, ETF) — большинство трендов оказались менее впечатляющими, чем ожидалось.

Все эти прогнозы, основанные на консенсусе аналитических моделей и оптимистических предположениях относительно влияния ETF, институциональных инвестиций и циклов рынка, не смогли предсказать фактический уровень цены BTC в 2025 году. Многие прогнозы сосредотачивались на сценариях с высоким притоком институциональных инвестиций, активным принятием ETF и продолжением бычьего цикла после халвинга 2024 года. Однако реальный рынок показал, что эти факторы не создали достаточного импульса для прорыва ожидаемых «100К+» и «200К+» целей.

Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці
Данные: Crypto World

Хотя все прогнозы 2025 года оказались неточными с точки зрения конкретных ценовых уровней, некоторые из них были более умеренными и приближены к фактической динамике:

  • Bloomberg ETF Analysts указывали на структурный прогресс ETF-рынка, который частично реализовался.
  • Pantera делала ставку на регуляторные изменения и инфраструктурные сдвиги — эти тренды имели место, хоть и не подняли BTC до прогнозируемых высот.

Впрочем, в большинстве случаев прогнозы цены Bitcoin в 2025 году крупные аналитики и фонды сделали неверные. Основная проблема — чрезмерная вера в линейный рост цены при игнорировании макроэкономических рисков и психологии рынка.

Источник: KuCoin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Бездомные коты остановили работу фермы по майнингу биткоинов: убытки измеряются миллионами
Тесты Anthropic доказали реальность AI-угрозы для блокчейнов: искусственный интеллект взломал половину смарт-контрактов и похитил более $4,5 млн
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Более $100 000 за полчаса заработал трейдер на листинге мемкоина с пингвином на Binance Alpha
В 2025 году задокументировано более 60 масштабных насильственных краж криптовалют: жертвой может стать не только миллионер
Криптотрейдер получил 340х за неделю на токене, который взлетел более чем в 6 раз за полсуток
Binance завершает год с рекордными $7 трлн спотовых и $25 трлн фьючерсных объемов и платит $5 млн за раскрытие мошенников
Биткоин почти пробил $80 000: киты и холдеры начали избавляться от актива, кошелек Накамото обеднел на $47 млрд
Дональд Трамп хочет помиловать основателя Samourai Wallet на фоне снижения влияния SEC на криптовалюты и роста биткоин-резервов семейной компании
Найдена страна, где майнинг не умирает: в Эфиопии добыча одного биткоина стоит от $1 990 до 20 000
В Дубае жестоко убили основателя криптовалютного кошелька Fintopio, который называл себя "другом Павла Дурова"
Криптобиржа BingX запускает AI Arena — первую в мире платформу соревнований ИИ в сфере копитрейдинга
Британский суд вынес приговор "королеве биткоина": 11 лет 8 месяцев за мошенничество на $7,3 млрд
Заплатил за товар стоимостью почти 100 тыс. грн недействительными криптотокенами: полицейские разоблачили мошенничество жителя Одессы
Сооснователь Twitter Джек Дорси: Square интегрирует платежи в биткоинах без комиссии для 4 млн клиентов
Министерство Финансов и ГНС Украины разъяснили уплату налогов на криптовалюты с помощью условного трейдера Юрия
Luxor закупает GPU, чтобы поддержать переход биткоин-майнеров в сферу ИИ
Криптовалютную биржу Upbit взломали: украдено более $38 млн, активы заблокированы
22-летний американец признал вину в отмывании для синдиката $263 млн в криптовалюте
Messari озвучила крипто-тезисы на 2026 год: главными для криптовалют станут доверие и понятность
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить