Ни один из прогнозов аналитиков по биткоину на 2025 год не оправдался: приблизились лишь единицы

В 2025 году ни один из ведущих аналитиков или крупных финансовых институтов не смог точно предсказать движение цены биткоина. Аналитики делали громкие заявления о потенциальном скачке курса до $150-$250 тыс. и выше, но реальная цена BTC в 2025 году оказалась значительно ниже большинства ожиданий.

Среди причин неудачных прогнозов называют макроволатильность, снижение интенсивности покупок, отсутствие четкой трендовой стратегии в середине цикла и структурные риски на рынке. Что прогнозировали крупные фонды и аналитики:

KuCoin Research прогнозировал Bitcoin до $250 тыс. в 2025 году — не сбылось.

Tom Lee (Fundstrat) выдвинул сценарий BTC на уровне $250 тыс. — не оправдался.

H.C. Wainwright ожидал конечную цену в $225 тыс. — не получилось.

Matrixport давал цель $160 тыс. — также промахнулся.

Bitwise предсказал BTC более $200 тыс. и выход Coinbase в S&P 500 — цена не достигла прогноза, но структурные ожидания по ETF сбылись частично.

VanEck видел BTC $180 тыс. и значительный рост ETH и SOL — неудачный прогноз.

Galaxy Research прогнозировал >$150 тыс. в первой половине и >$185 тыс. в четвертом квартале — не оправдалось.

Bloomberg ETF Analysts делали ставку на постепенное продвижение ETF-продуктов — этот структурный тренд был реализован.

Pantera прогнозировала поддержку регуляторных изменений и расширение RWA — частично осуществилось по направлению, а не по цене.

Forbes перечислил тренды (стейблкоины, резервы, ETF) — большинство трендов оказались менее впечатляющими, чем ожидалось.

Все эти прогнозы, основанные на консенсусе аналитических моделей и оптимистических предположениях относительно влияния ETF, институциональных инвестиций и циклов рынка, не смогли предсказать фактический уровень цены BTC в 2025 году. Многие прогнозы сосредотачивались на сценариях с высоким притоком институциональных инвестиций, активным принятием ETF и продолжением бычьего цикла после халвинга 2024 года. Однако реальный рынок показал, что эти факторы не создали достаточного импульса для прорыва ожидаемых «100К+» и «200К+» целей.

Хотя все прогнозы 2025 года оказались неточными с точки зрения конкретных ценовых уровней, некоторые из них были более умеренными и приближены к фактической динамике:

Bloomberg ETF Analysts указывали на структурный прогресс ETF-рынка, который частично реализовался.

Pantera делала ставку на регуляторные изменения и инфраструктурные сдвиги — эти тренды имели место, хоть и не подняли BTC до прогнозируемых высот.

Впрочем, в большинстве случаев прогнозы цены Bitcoin в 2025 году крупные аналитики и фонды сделали неверные. Основная проблема — чрезмерная вера в линейный рост цены при игнорировании макроэкономических рисков и психологии рынка.

Источник: KuCoin