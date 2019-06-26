В Steam началась масштабная летняя распродажа





В сервисе цифровой дистрибуции Steam началась традиционная летняя распродажа. В распродаже представлены тысячи игр, на каждую из которых предлагаются скидки в диапазоне от 10 до 90%.

Сниженную цену на распродаже получили как классические игры, так и новые проекты, в том числе Soulcalibur VI — 297₴ (скидка 67%) и 540₴ (скидка 60%) в зависимости от издания. Инструмент отслеживания скидок SteamDB не дает усомниться, что это самая низкая цена за все время. Напомним, данный сервис отображает все игры в Steam с наибольшей скидкой, что избавляет пользователей от необходимости выискивать игры вручную.

Среди других интересных предложений, получивших специальную цену, можно отметить Devil May Cry 5 за 989₴ вместо 1 499₴ обычно, Assassin’s Creed Odyssey за 422₴ (скидка 50%), Astroneer за 299₴ (скидка 25%), Ace Combat 7: Skies Unknown за 539₴ (скидка 40%), Shadow of the Tomb Raider за 372₴ (скидка 60%) и множество других. Акция продлится две недели и завершится 9 июля в 20:00 по киевскому времени, так что у любителей халявы есть вдоволь времени перебрать все предложения и пополнить свою коллекцию игр самыми заветными тайтлами.

Как обычно, помимо скидок на неприлично огромное количество игр, летняя распродажа Steam радует браузерной игрой. На сей раз эксплуатируется тематика автомобильных гонок. Мини-игра «Гран-при Steam» предлагает пользователям магазина потягаться в заездах в составе пяти команд: «Свиньи», «Зайцы», «Какаду», «Черепахи» и «Корги». Каждый день из трех лучших команд случайным образом будут выбираться 300, 200 и 100 игроков. В качестве награды они получат игры с первого места собственных списков желаемого в Steam. Кроме того, в конце распродажи три команды с наибольшим количеством очков станут главными победителями мини-игры. 1000 случайных участников из команды-обладателя первого места получат три игры из списка желаемого, 1000 случайных участников из команды со второго места — две игры, а 1000 случайных участников из команды с третьего места — одну игру.

Да, также в магазине проходит отдельное событие «Пит-стоп», в котором за специальные жетоны можно приобрести специальный значок летней распродажи, который снабдит вас эмотиконом и фоном для профиля, и получить дополнительную скидку к следующей покупке.

Источник: Steam