Новости Игры 03.09.2024 в 08:00 comment views icon

В Steam начался фестиваль космических исследований — скидки до 80%, демоверсии и подарки

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новостей

В Steam начался фестиваль космических исследований — скидки до 80%, демоверсии и подарки

Раздел Игры выходит при поддержке?

Событие продлится со 2 по 9 сентября и приглашает игроков исследовать просторы вселенной, не выходя из дома.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Организаторы фестиваля предлагают широкий выбор игр, посвященных космической тематике. Среди них — симуляторы космических полетов, стратегии галактического масштаба и приключенческие игры на отдаленных планетах. Кроме скидок, Steam предлагает демоверсии некоторых игр.

Хиты со скидками

Демоверсии некоторых игр

Участники фестиваля могут получить подарки — бесплатные украшения для своих профилей в Steam. Платформа предлагает анимированную наклейку, аватар и рамку. Все эти элементы доступны на специально созданной страница мероприятия.

Трейлер фестиваля

Steam в августе: Windows 11 впервые превысила 50%, мобильная RTX 4060 на втором месте, игроки переходят на 16 ГБ

Раздел Игры выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить