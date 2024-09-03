Раздел Игры выходит при поддержке ?

Событие продлится со 2 по 9 сентября и приглашает игроков исследовать просторы вселенной, не выходя из дома.

Организаторы фестиваля предлагают широкий выбор игр, посвященных космической тематике. Среди них — симуляторы космических полетов, стратегии галактического масштаба и приключенческие игры на отдаленных планетах. Кроме скидок, Steam предлагает демоверсии некоторых игр.

Хиты со скидками

Демоверсии некоторых игр

Участники фестиваля могут получить подарки — бесплатные украшения для своих профилей в Steam. Платформа предлагает анимированную наклейку, аватар и рамку. Все эти элементы доступны на специально созданной страница мероприятия.

Трейлер фестиваля

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.