Событие продлится со 2 по 9 сентября и приглашает игроков исследовать просторы вселенной, не выходя из дома.
Организаторы фестиваля предлагают широкий выбор игр, посвященных космической тематике. Среди них — симуляторы космических полетов, стратегии галактического масштаба и приключенческие игры на отдаленных планетах. Кроме скидок, Steam предлагает демоверсии некоторых игр.
Хиты со скидками
- No Man’s Sky — 450₴ (-60%)
- Stellaris — 244₴ (-75%)
- X4: Foundations — 277₴ (-70%)
- The Outer Worlds — 424₴ (-62%)
- The Invincible — 296₴ (-34%)
- IXION — 315₴ (-58%)
- Age of Wonders: Planetfall — 247₴ (-66%)
Демоверсии некоторых игр
Участники фестиваля могут получить подарки — бесплатные украшения для своих профилей в Steam. Платформа предлагает анимированную наклейку, аватар и рамку. Все эти элементы доступны на специально созданной страница мероприятия.
Трейлер фестиваля
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Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
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