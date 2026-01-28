В Steam стартовал Фестиваль настольных игр: множество демо и скидки до 80%

В Steam стартовал новый тематический фестиваль. Распродажа посвящена фанатам настольных игр и пошаговых стратегий.
Последняя акция этого месяца запланирована на 26 января — 2 февраля. Во время нее можно найти десятки игр со скидками, а также их демоверсии. ITC традиционно собрал список игр, которые могут вас заинтересовать во время тематического фестиваля.
Игры на распродаже в Steam от более дорогих к более дешевым
- Viractal — ₴564 (-20%)
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked — ₴540 (-10%)
- Dokapon Kingdom: Connect — ₴277 (-70%)
- NEW MONOPOLY — ₴259 (-60%)
- Tabletop Simulator — ₴207 (-50%)
- Spirit Island — ₴206 (-50%)
- Let Them Trade — ₴187 (-50%)
- Passant: A Chess Roguelike — ₴177 (-33%)
- Everdell — ₴167 (-40%)
- Nemesis: Lockdown — ₴154 (-70%)
- Terraforming Mars — ₴145 (-65%)
- Munchkin Digital — ₴125 (-45%)
- Cultist Simulator — ₴111 (-60%)
- Dorfromantik — ₴109 (-50%)
- Exploding Kittens 2 — ₴109 (-60%)
- Root — ₴91 (-60%)
- Faeria — ₴83 (-80%)
- Scythe: Digital Edition — ₴83 (-80%)
- Gremlins, Inc. — ₴79 (-80%)
- No Time to Relax — ₴65 (-70%)
Напомним, следующая акция начнется 5 февраля. Второй месяц 2026 года подготовил нам четыре распродажи, в том числе Февральский Фестиваль новинок.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: