В Steam стартовал Фестиваль настольных игр: множество демо и скидки до 80%

Маргарита Юзяк

В Steam стартував Фестиваль настільних ігор: безліч демо та знижки до 80%

В Steam стартовал новый тематический фестиваль. Распродажа посвящена фанатам настольных игр и пошаговых стратегий.


Последняя акция этого месяца запланирована на 26 января — 2 февраля. Во время нее можно найти десятки игр со скидками, а также их демоверсии. ITC традиционно собрал список игр, которые могут вас заинтересовать во время тематического фестиваля.

Игры на распродаже в Steam от более дорогих к более дешевым

Напомним, следующая акция начнется 5 февраля. Второй месяц 2026 года подготовил нам четыре распродажи, в том числе Февральский Фестиваль новинок.

