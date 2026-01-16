Готовьте кошельки: Steam опубликовал расписание фестивалей и распродаж на 2026 год

Valve опубликовала полное расписание распродаж, фестивалей и специальных событий в Steam на весь 2026 год. Нас традиционно ожидают сезонные скидки и куча фестивалей для фанатов отдельных жанров.
Расписание распродаж в Steam остается почти таким же, как и в прошлом году. Летняя распродажа снова продлится две недели в конце июня и в начале июля, осенняя состоится в начале октября, а зимняя стартует в середине декабря и завершится уже в 2027 году. Заметное изменение касается только Steam Next Fest (Фестиваль новинок): июньский и октябрьский фестивали на этот раз состоятся примерно на неделю позже, чем в 2025 году.
Valve на забыла сделать главный акцент на «фокус-фестивалях», посвященных различным жанрам. В расписании появились новые события: «Фестиваль пуль», «Фестиваль киберпанка» и «Фестиваль групповых ролевых игр.»
Список событий и распродаж Steam в 2026 году
Январь
- Фестиваль детективов: 12-19 января
- Фестиваль игр на доске: 26 января — 2 февраля
Февраль
- Фестиваль печатания: 5-9 февраля (фокус-фестиваль)
- Фестиваль сражений между игроками: 9-16 февраля
- Фестиваль игр про лошадей: 19-23 февраля (фокус-фестиваль)
- Февральский фестиваль «Играм быть»: 23 февраля — 2 марта
Март
- Фестиваль башенной защиты: 9-16 марта
- Весенняя распродажа Steam 2026 года: 19-26 марта
- Фестиваль дома и интерьера: 30 марта — 6 апреля
Апрель
- Фестиваль поиска предметов: 9-13 апреля (фокус-фестиваль)
- Фестиваль Средневековья: 20-27 апреля
Май
- Фестиваль построения колод: 4-11 мая
- Фестиваль морей и океанов: 18-25 мая
Июнь
- Фестиваль куль: 8-15 июня
- Июньский фестиваль «Играм быть»: 15-22 июня
- Летняя распродажа Steam 2026 года: 25 июня — 9 июля
Июль
- Фестиваль социальной дедукции: 13-16 июля
- Фестиваль поездов: 20-27 июля
Август
- Фестиваль киберпанка: 3-10 августа
- Фестиваль кеглей и колышков: 17-20 августа
- Фестиваль выживания и крафтинга в режиме «Игрок против ИИ»: 31 августа — 7 сентября
Сентябрь
- Фестиваль программирования: 10-14 сентября
- Фестиваль групповых ролевых игр: 14-21 сентября
Октябрь
- Осенняя распродажа Steam 2026 года: 1-8 октября
- Кулинарный фестиваль: 12-19 октября
- Октябрьский фестиваль «Играм быть»: 19-26 октября
- Фестиваль «Страхи в Steam 5»: 26 октября — 2 ноября
Ноябрь
- Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16-23 ноября
Также в ноябре Valve планирует отдельно выделить игры со скидками к Черной пятнице, все перенесут в «Особые предложения». Точные даты объявят позже.
Декабрь
-
Зимняя распродажа Steam: 17 декабря 2026 года — 4 января 2027 года
Напомним, что в Steam добавили функцию, которая будет предлагать пользователям более выгодные предложения. А также обновление вписывается в другую фичу, которая рекомендует игры на основе ваших предпочтений.
Источник: Valve
