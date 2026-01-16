Готовьте кошельки: Steam опубликовал расписание фестивалей и распродаж на 2026 год

Valve опубликовала полное расписание распродаж, фестивалей и специальных событий в Steam на весь 2026 год. Нас традиционно ожидают сезонные скидки и куча фестивалей для фанатов отдельных жанров.

Расписание распродаж в Steam остается почти таким же, как и в прошлом году. Летняя распродажа снова продлится две недели в конце июня и в начале июля, осенняя состоится в начале октября, а зимняя стартует в середине декабря и завершится уже в 2027 году. Заметное изменение касается только Steam Next Fest (Фестиваль новинок): июньский и октябрьский фестивали на этот раз состоятся примерно на неделю позже, чем в 2025 году.

Valve на забыла сделать главный акцент на «фокус-фестивалях», посвященных различным жанрам. В расписании появились новые события: «Фестиваль пуль», «Фестиваль киберпанка» и «Фестиваль групповых ролевых игр.»

Список событий и распродаж Steam в 2026 году

Январь

Фестиваль детективов: 12-19 января

Фестиваль игр на доске: 26 января — 2 февраля

Февраль

Март

Фестиваль башенной защиты: 9-16 марта

Весенняя распродажа Steam 2026 года: 19-26 марта

Фестиваль дома и интерьера: 30 марта — 6 апреля

Апрель

Май

Июнь

Фестиваль куль: 8-15 июня

Июньский фестиваль «Играм быть»: 15-22 июня

Летняя распродажа Steam 2026 года: 25 июня — 9 июля

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Фестиваль ролевых автобаттлеров: 16-23 ноября

Также в ноябре Valve планирует отдельно выделить игры со скидками к Черной пятнице, все перенесут в «Особые предложения». Точные даты объявят позже.

Декабрь

Зимняя распродажа Steam: 17 декабря 2026 года — 4 января 2027 года

Напомним, что в Steam добавили функцию, которая будет предлагать пользователям более выгодные предложения. А также обновление вписывается в другую фичу, которая рекомендует игры на основе ваших предпочтений.

Источник: Valve