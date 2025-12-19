В Steam стартовала большая Зимняя распродажа — Frostpunk, Divinity и сотни других со скидками 90%

В Steam стартовало последнее масштабное событие 2025 года — большая Зимняя распродажа с кучей самых приятных скидок.
Наконец начался тот самый геймерский марафон скидок, который ежегодно ждут миллионы. Ивент продлится до 5 января и традиционно предлагает скидки до 90%. Под распродажу попали даже топовые новинки года, например, Kingdom Come: Deliverance 2 впервые получила минус 50%. Хотя цены некоторых игр все еще «кусаются».
В каталоге — множество хитов прошлых лет, удобная сортировка по категориям и бандлы от студий. Из-за бешеного наплыва игроков платформа даже временно «упала», жаловались на Reddit. А тем временем мы традиционно подготовили список игр со скидками.
Более дорогие игры в Steam на распродаже
- DOOM: The Dark Ages — ₴1 224 (-50%)
- Monster Hunter Wilds — ₴1 099 (-54%)
- Assassin’s Creed Shadows — ₴999 (-50%)
- ARC Raiders — ₴982 (-20%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — ₴839 (-40%)
- Shin Megami Tensei 5: Vengeance — ₴839 (-60%)
- Kingdom Come: Deliverance 2 — ₴799 (-50%)
- Dune: Awakening — ₴746 (-35%)
- Silent Hill 2 — ₴657 (-50%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth — ₴599 (-70%)
- Frostpunk 2 — ₴501 (-40%)
- Satisfactory — ₴518 (-30%)
- Cyberpunk 2077 — ₴489 (-65%)
- Total War: WARHAMMER 3 — ₴474 (-75%)
- Lords of the Fallen — ₴449 (-50%)
- Absolum — ₴412 (-20%)
Более дешевые игры в Steam на распродаже
- Hades 2 — ₴345 (-25%)
- Hollow Knight: Silksong — ₴332 (-20%)
- Ace Combat 7: Skies Unknown — ₴239 (-80%)
- Dave the Diver — ₴228 (-45%)
- Subnautica — ₴199 (-75%)
- Rain World — ₴180 (-60%)
- Nioh: Complete Edition — ₴162 (-90%)
- Kingdom Come: Deliverance — ₴159 (-80%)
- Hogwarts Legacy — ₴159 (-90%)
- Dead Island 2 — ₴133 (-90%)
- Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition — ₴132 (-75%)
- American Truck Simulator — ₴100 (-75%)
- Assassin’s Creed Valhalla — ₴91 (-90%)
- Planet Zoo — ₴82 (-90%)
- Detroit: Become Human — ₴74 (-90%)
- Darkest Dungeon — ₴74 (-85%)
- Fallout 76 — ₴53 (-90%)
- Sid Meier’s Civilization 6 — ₴52 (-90%)
- Bendy and the Ink Machine — ₴38 (-90%)
- Overcooked — ₴25 (-90%)
Кроме того, официально стартовало голосование за лучшие игры года по версии Steam Awards. Также Valve уже объявила список акций и распродаж на первую половину 2026 года года.
