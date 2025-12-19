Новости Игры 19.12.2025 comment views icon

В Steam стартовала большая Зимняя распродажа — Frostpunk, Divinity и сотни других со скидками 90%

Маргарита Юзяк

У Steam стартував великий Зимовий розпродаж — Frostpunk, Divinity та сотні інших зі знижками 90%

В Steam стартовало последнее масштабное событие 2025 года — большая Зимняя распродажа с кучей самых приятных скидок.

Наконец начался тот самый геймерский марафон скидок, который ежегодно ждут миллионы. Ивент продлится до 5 января и традиционно предлагает скидки до 90%. Под распродажу попали даже топовые новинки года, например, Kingdom Come: Deliverance 2 впервые получила минус 50%. Хотя цены некоторых игр все еще «кусаются».

В каталоге — множество хитов прошлых лет, удобная сортировка по категориям и бандлы от студий. Из-за бешеного наплыва игроков платформа даже временно «упала», жаловались на Reddit. А тем временем мы традиционно подготовили список игр со скидками.

Более дорогие игры в Steam на распродаже

Более дешевые игры в Steam на распродаже

Кроме того, официально стартовало голосование за лучшие игры года по версии Steam Awards. Также Valve уже объявила список акций и распродаж на первую половину 2026 года года.

