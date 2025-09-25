Новости Игры 25.09.2025 comment views icon

В Steam стартовала распродажа Capcom — вся линейка Resident Evil и Devil May Cry со скидками до -80%

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

У Steam стартував розпродаж Capcom — вся лінійка Resident Evil та Devil May Cry зі знижками до -80%

В Steam стартовала тематическая распродажа, на которой представлены исключительно проекты Capcom — от линейки Resident Evil до анимешных файтингов. Событие — шанс урвать топовые тайтлы по приятным ценам.

На самой страница распродажи в Steam есть четкое распределение по играм, некоторые из которых менее популярны среди нашей аудитории. Поэтому мы сделаем подборку следующим образом: несколько пунктов сугубо по популярным тайтлам (от более дорогих к более дешевым) и по той же логике смешанную подборку. Итак, приступаем:

Скидки Steam на линейку Resident Evil

Скидки Steam на Devil May Cry

Вместе с тем на странице Devil May Cry можно найти немало DLC. Скидки на дополнения достигают от -20% до -75%.

Скидки Steam на некоторые файтинги

Другие скидки Steam от Capcom

Добавим, что следующая акция Steam — — большая осенняя распродажа 2025 года. Он стартует уже 29 сентября. А еще уже известно расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Мутанты, чума и пистолеты: создатели Ghostrunner анонсировали "наполеоновский" соулс-лайк Valor Mortis
Возвращение к утечкам? Следующий патч S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит прибор ночного видения
Новый патч Stellar Blade сломал запуск игры в Steam — придется удалить моды
В Borderlands 4 нашли локацию, которая открыто насмехается над экс-владельцем Gearbox
Новая игра авторов Silent Hill 2 "стоит рядом с легендами хоррора", но не переплюнет их — 79/100 на Opencritic
В Hollow Knight: Silksong нашли скрытый предмет, который "в разы" упрощает прохождение
IO Interactive "прикрутила" голову Дэниела Крейга на тело Хитмена, чтобы создать 007 First Light
Nintendo запрещает все RPG: компания запатентовала вызов созданий для боя
"Игра срывает крышу". Dying Light: The Beast стартовала с 91% положительных отзывов в Steam
Стартовала предзагрузка беты Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на разных платформах
Киану Ривз хочет вернуться к роли Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2
"Это будет безумно": Кодзима показал первый трейлер хоррора OD с таинственным ритуалом
Фанатство Илона Маска стало "худшим наследием" Deus Ex, — разработчик
Rockstar потратила $300 млн для создания "реалистичного" океана в GTA 6, — слухи
Paradox дала заднюю: все вампирские кланы Bloodlines 2 будут бесплатны в базовой игре
Первый трейлер Battlefield 6 — таинственная Pax Armata, война на улицах и анонс мультиплеера
GTA будут преподавать в университетах США
В Steam продолжается распродажа изометрических игр — Disco Elysium, Wasteland и другие со скидками до -90%
Steam бесплатно отдает кооператив с 92% одобрительных отзывов
15 минут геймплея Resident Evil Requiem: Грейс убегает от монстра-сталкера в заброшенной больнице
Шутер F.E.A.R. вернули к жизни с "фанатским ремастером": 240 FPS, поддержка контроллера и исправленная физика
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить