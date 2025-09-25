В Steam стартовала распродажа Capcom — вся линейка Resident Evil и Devil May Cry со скидками до -80%

В Steam стартовала тематическая распродажа, на которой представлены исключительно проекты Capcom — от линейки Resident Evil до анимешных файтингов. Событие — шанс урвать топовые тайтлы по приятным ценам.
На самой страница распродажи в Steam есть четкое распределение по играм, некоторые из которых менее популярны среди нашей аудитории. Поэтому мы сделаем подборку следующим образом: несколько пунктов сугубо по популярным тайтлам (от более дорогих к более дешевым) и по той же логике смешанную подборку. Итак, приступаем:
Скидки Steam на линейку Resident Evil
- Resident Evil Reload Collection — ₴1 441 (-71%)
- Resident Evil Remake Trilogy — ₴1 080 (-55%)
- Resident Evil 4 — ₴600 (-50%)
- Resident Evil 7 Gold Edition & Village Gold Edition — ₴549 (-75%)
- Resident Evil 2 / Biohazard 2 Deluxe Edition — ₴375 (-75%)
- Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition — ₴326 (-75%)
- Resident Evil Village — ₴300 (-75%)
- Resident Evil 3 — ₴300 (-75%)
- Resident Evil 6 — ₴162 (-75%)
- Resident Evil 0 — ₴162 (-75%)
- Resident Evil — ₴162 (-75%)
Скидки Steam на Devil May Cry
- Devil May Cry 5 — ₴313 (-67%)
- Devil May Cry HD Collection — ₴313 (-67%)
- Devil May Cry 4 Special Edition — ₴245 (-70%)
- DmC: Devil May Cry — ₴237 (-75%)
Вместе с тем на странице Devil May Cry можно найти немало DLC. Скидки на дополнения достигают от -20% до -75%.
Скидки Steam на некоторые файтинги
- Capcom Fighting Collection 1 + 2 — ₴1 169 (-35%)
- Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics — ₴900 (-40%)
- Capcom Fighting Collection 2 — ₴899 (-25%)
- Street Fighter 5: Champion Edition + Season 5 Premium Pass Bundle — ₴699 (-50%)
- Street Fighter 6 — ₴599 (-50%)
- Street Fighter 5 — Champion Edition — ₴324 (-50%)
- Street Fighter 30th Anniversary Collection — ₴313 (-67%)
Другие скидки Steam от Capcom
- Monster Hunter Wilds — ₴1 399 (-30%)
- Mega Man Pack — ₴967 (-63%)
- Mega Man Cyber World Pack — ₴917 (-68%)
- Dead Rising Deluxe Remaster — ₴900 (-40%)
- Dragon’s Dogma 2 — ₴839 (-80%)
- Monster Hunter Rise + Sunbreak — ₴499 (-75%)
- Onimusha: Warlords — ₴324 (-50%)
- Exoprimal — ₴288 (-84%)
- Dead Rising 3 Apocalypse Edition — ₴199 (-80%)
- Dragon’s Dogma: Dark Arisen — ₴151 (-84%)
Добавим, что следующая акция Steam — — большая осенняя распродажа 2025 года. Он стартует уже 29 сентября. А еще уже известно расписание фестивалей и распродаж Steam на первую половину 2026 года.
