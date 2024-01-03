Новости Игры 03.01.2024 в 15:27 comment views icon

В Steam в 2023 году вышло рекордное количество игр ─ более 14,5 тыс.

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Вадим Карпусь

Автор новостей

2023 год стал еще одним рекордным годом для Steam. За минувшие 12 месяцев на платформе Valve было выпущено больше игр, чем за любой другой предыдущий год.

По данным SteamDB, в 2023 году в Steam была выпущена 14 531 игра. Тем самым удалось побить предыдущий рекорд 2022 года почти на 2000 игр. Огромное количество релизов означает, что в среднем каждый день выпускалось более 39 игр.

Можно сказать, что 2023 год не стал исключением. В Steam сформировалась тенденция ─ в каждый следующий год на платформе выходит больше игр, чем в предыдущий год. Исключениями из этого правила стали только 2010 и 2019 годы, когда когда общее количество ежегодных релизов не увеличивалось из года в год. Вместе с тем, с 2014 года наблюдается огромная тенденция к росту. Благодаря таким возможностям, как Steam Greenlight и Steam Direct, количество игр, выпущенных на платформе, существенно выросло.

Благодаря всем этим факторам результат 2023 года выглядит очень впечатляющим. За один этот год в Steam вышло больше игр, чем за все первое десятилетие работы сервиса. Вероятно, в 2024 году моно ожидать нового рекорда. В первый же день года, когда многие празднуют Новый год, на платформе было запущено 36 новых игр.

Источник: gamesradar

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