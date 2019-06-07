В Steam вышла демо-версия Quake II RTX с трассировкой лучей для всех световых эффектов

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Чтобы продемонстрировать возможности трассировки лучей в реальном времени, компания NVIDIA выпустила обновленную версию классического шутера Quake II, который был выпущен id Software ещё в 1997 году.

Опробовать Quake II RTX могут все желающие (при условии соответствия системных требований). При бесплатной установке пользователи имеют возможность пройти три первых однопользовательских уровня. Чтобы разблокировать всю кампанию и возможность запуска многопользовательского режима, придётся заплатить $5 (130 грн) за полную версию игры.

Демо-версия Quake II RTX доступна для бесплатной загрузки в магазине Steam по следующему адресу. Но, несмотря на свою доступность, воспользоваться ею смогут лишь владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2060 и более мощных моделей. NVIDIA заявляет, что это первая игра с полной трассировкой лучей. В данном случае техника трассировки затрагивает «все световые эффекты, такие как затенение, отражения, преломления и другие в рамках единого алгоритма трассировки лучей».

Напомним, демонстрация Quake II с трассировкой лучей состоялась ранее в этом году на конференции GTC 2019.

Источник: Engadget