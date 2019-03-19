NVIDIA на GTC 2019: демонстрация трассировки лучей в играх Control, Dragonhound и Quake II RTX

Во время проведения конференции GDC 2019 компания NVIDIA уже рассказала о поддержке трассировки лучей в реальном времени как видеокартами серий GeForce 10 и GeForce 16, так и игровыми движками. Кроме того, компания также показала и три игры, в которых уже внедрена поддержка трассировки лучей, чтобы публика могла оценить предлагаемые этой технологией визуальные преимущества.

Разработчики из Remedy Entertainment уже начали внедрение трассировки лучей в игру Control. Благодаря этому обещают реализовать более реалистичные отражения на поверхностях и мягкое затенение. Насколько эффективно удалось реализовать реалистичное освещение, можно увидеть в следующем ролике. Он демонстрирует глобальное освещение, отражения и тени, построенные методом трассировки лучей.

Отметим, разработчики лишь недавно начали внедрять трассировку лучей в игру, и этот аспект ещё не до конца оптимизирован. Однако у разработчиков ещё есть время на полировку проекта. Шутер Control для платформ ПК, PlayStation 4 и Xbox One выйдет позже в этом году.

Также была показана игра Quake II RTX. В ней задействована трассировка лучей методом «path tracing», которая используется для создания полного освещения в игре. Отмечается, что классическая игра Quake II была модифицирована представителями сообщества игры, в результате чего получила поддержку трассировки лучей, команда NVIDIA доработала графику и физику в игре. В игре заменили все технологии, касающиеся освещения, системы теней и спецэффектов. В компании NVIDIA заявили, что это позволило добавить более точные отражения на глянцевых и водных поверхностях, реалистичное отображение солнечных лучей, эффекты частиц и лазеров для оружия и другие нововведения.

Quake II RTX – это первая игра с трассировкой лучей, использующая NVIDIA VKRay – расширение Vulkan, которое позволяет разработчикам, использующим Vulkan, добавлять эффекты трассировки в свои игры. Пока что для игры Quake II RTX доступны лишь скриншоты. Вероятно, видео с фактическим игровым процессом покажут немного позже.

Наконец, на стенде NVIDIA на конференции GDC 2019 демонстрировалась новая онлайн экшн RPG игра от Nexon с трассированными отражениями и тенями – Dragonhound. Однако для этой игры количество промо материалов, демонстрирующих преимущества трассировки лучей в реальном времени, и вовсе ограничено – всего лишь один скриншот.