banner
Новости Игры 24.02.2026 comment views icon

В Steam запустили первый в 2026 году "Фестиваль новинок": сотни демо бесплатны на 7 дней

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

В Steam запустили перший у 2026 році "Фестиваль новинок": сотні демо безплатні на 7 днів

В Stream стартовал первый «Фестиваль новинок» в 2026 году. Геймеров ждет неделя с сотнями демо, где можно найти настоящее сокровище для самого себя.


На фестивале представлена куча будущих игр от больших и маленьких студий. Это хорошая возможность открыть новые жанры и найти что-то интересное без каких-либо затрат. Событие может показаться немного хаотичным из-за огромного количества проектов, но именно в этом его привлекательность: вы получаете возможность протестировать то, что обычно осталось бы без внимания.

ITC традиционно собрал небольшой список игр, которые могут заинтересовать вас на «Фестивали новинок» Steam. Акция продлится до 2 марта.

Бесплатные демо на фестивале Steam

  • Vampire Crawlers: The Turbo — Poncle после успеха Vampire Survivors представила новинку, которая выглядит как олдскульный dungeon crawler, но с той же формулой прогресса, карточными атаками и постоянными апгрейдами.
  • Dosa Divas — две сестры и их меха-друг противостоят третьей сестре, которая строит империю фастфуда. Здесь есть пошаговые бои с реальным таймингом и кулинарные мини-игры.
  • Australia Did It — новая игра от Rami Ismail и Aesthetician Labs, где вы защищаете поезд от пустынных монстров, комбинируете юнитов для новых способностей и сражаетесь с врагами во время движения.
  • Emery Hearts — атмосферная RPG о парне, который открывает силу кристаллов, борется с зараженными роботами, решает головоломки и решает спасти машины ценой живых или найти баланс для будущего планеты.
  • Denshattack! — экшн-RPG, где ты управляешь персонализированным поездом, выполняешь трюки, строишь репутацию среди повстанцев, соревнуешься с причудливыми боссами и мчишься через Японию, чтобы бросить вызов корпорации Miraidō.
  • All Will Rise — ролевая карточная криминальная драма, где вы расследуете убийство реки, собираете команду, ведете стратегические карточные баталии в суде и решаете судьбу города Музирис в противостоянии с коррумпированным миллиардером.
  • Damon and Baby — кооперативный шутер с кастомизацией и быстрым боем в стиле Smash TV и Zombies Ate My Neighbors.
  • The Last Gas Station — симулятор, где надо восстановить заброшенную автозаправку и магазин, развивать бизнес днем, но ночью приходит таинственная опасность.
  • Zero Parades: For Dead Spies — игра о шпионе, чья миссия сразу проваливается, со странными диалогами, черным юмором и глубокой ролевой системой от авторов Disco Elysium.
  • King Crab — копайте траншеи, стройте стены, исследуйте пляж и защищайте свой песчаный замок от прилива.

Отметим, что фестиваль демоверсий завершает зимний период 2025-2026 годов. Впереди еще больше мероприятий от Valve, которых будет по несколько в месяц. Март принесет сразу три акции, среди них самая интересная большая весенняя распродажа Steam 2026 года.


Популярные новости

arrow left
arrow right
"Фокус — на разработке игр": CD Projekt RED продала GOG
Портрет украинского геймера в 2026 году: RTX 3060, 32 ГБ оперативной памяти и S.T.A.L.K.E.R. 2 в библиотеке
Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США
На PS5 и Xbox выйдет PC Building Simulator 2: теперь собрать ПК можно и на консолях
У игрока дважды взломали аккаунт PSN со сложным паролем и 2FA из-за старой транзакции
Пейзажи новой Fable раскрывают увеличенный масштаб игры
Игру Rainbow Six Siege захватили хакеры — Ubisoft отключила все серверы
Фейерверк в лицо: геймер создал хардкор-шутер, где ПК стреляет в ответ
Геймер потратил $20 000 и 20 лет, чтобы собрать всю библиотеку игр для Xbox 360
"Мы торгуем не гамбургерами, а искусством": Штраус Зельник рассказал о "деликатной" рекламе GTA 6
"Встретил прекрасную женщину": долгожданный инди-хит All Living Things отложили, потому что разработчик влюбился
Разработчиков Final Fantasy 11 заставили вручную убивать боссов из-за сбоя на сервере
Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры
Разработчик Highguard уволил "большинство" команды через 2 недели после запуска
Baldur's Gate 3 глазами Астариона: Нил Ньюбон завершил 2-летнее прохождение игры и поделился отзывом
Турция угрожает замедлить Steam и EGS на 90% за отсутствие локальных офисов
Разработчик "засветил" финал новой Fable на экране своего ПК
Движение за права геймеров Stop Killing Games создаст неправительственные организации в ЕС и США
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Игрок в Arc Raiders из Одессы пропустил ивент из-за российского обстрела, и попросил персональный доступ — его поддержали миллионы людей
В офисе разработчиков GTA 6 произошел взрыв: спасатели работают на месте
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить