В Steam запустили первый в 2026 году "Фестиваль новинок": сотни демо бесплатны на 7 дней

В Stream стартовал первый «Фестиваль новинок» в 2026 году. Геймеров ждет неделя с сотнями демо, где можно найти настоящее сокровище для самого себя.





На фестивале представлена куча будущих игр от больших и маленьких студий. Это хорошая возможность открыть новые жанры и найти что-то интересное без каких-либо затрат. Событие может показаться немного хаотичным из-за огромного количества проектов, но именно в этом его привлекательность: вы получаете возможность протестировать то, что обычно осталось бы без внимания.

ITC традиционно собрал небольшой список игр, которые могут заинтересовать вас на «Фестивали новинок» Steam. Акция продлится до 2 марта.

Бесплатные демо на фестивале Steam

Vampire Crawlers: The Turbo — Poncle после успеха Vampire Survivors представила новинку, которая выглядит как олдскульный dungeon crawler, но с той же формулой прогресса, карточными атаками и постоянными апгрейдами.



Dosa Divas — две сестры и их меха-друг противостоят третьей сестре, которая строит империю фастфуда. Здесь есть пошаговые бои с реальным таймингом и кулинарные мини-игры.

Australia Did It — новая игра от Rami Ismail и Aesthetician Labs, где вы защищаете поезд от пустынных монстров, комбинируете юнитов для новых способностей и сражаетесь с врагами во время движения.

Emery Hearts — атмосферная RPG о парне, который открывает силу кристаллов, борется с зараженными роботами, решает головоломки и решает спасти машины ценой живых или найти баланс для будущего планеты.

Denshattack! — экшн-RPG, где ты управляешь персонализированным поездом, выполняешь трюки, строишь репутацию среди повстанцев, соревнуешься с причудливыми боссами и мчишься через Японию, чтобы бросить вызов корпорации Miraidō.

All Will Rise — ролевая карточная криминальная драма, где вы расследуете убийство реки, собираете команду, ведете стратегические карточные баталии в суде и решаете судьбу города Музирис в противостоянии с коррумпированным миллиардером.

Damon and Baby — кооперативный шутер с кастомизацией и быстрым боем в стиле Smash TV и Zombies Ate My Neighbors.

The Last Gas Station — симулятор, где надо восстановить заброшенную автозаправку и магазин, развивать бизнес днем, но ночью приходит таинственная опасность.

Zero Parades: For Dead Spies — игра о шпионе, чья миссия сразу проваливается, со странными диалогами, черным юмором и глубокой ролевой системой от авторов Disco Elysium.

King Crab — копайте траншеи, стройте стены, исследуйте пляж и защищайте свой песчаный замок от прилива.

Отметим, что фестиваль демоверсий завершает зимний период 2025-2026 годов. Впереди еще больше мероприятий от Valve, которых будет по несколько в месяц. Март принесет сразу три акции, среди них самая интересная большая весенняя распродажа Steam 2026 года.



