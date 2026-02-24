В Steam запустили первый в 2026 году "Фестиваль новинок": сотни демо бесплатны на 7 дней

В Stream стартовал первый «Фестиваль новинок» в 2026 году. Геймеров ждет неделя с сотнями демо, где можно найти настоящее сокровище для самого себя.
На фестивале представлена куча будущих игр от больших и маленьких студий. Это хорошая возможность открыть новые жанры и найти что-то интересное без каких-либо затрат. Событие может показаться немного хаотичным из-за огромного количества проектов, но именно в этом его привлекательность: вы получаете возможность протестировать то, что обычно осталось бы без внимания.
ITC традиционно собрал небольшой список игр, которые могут заинтересовать вас на «Фестивали новинок» Steam. Акция продлится до 2 марта.
Бесплатные демо на фестивале Steam
- Vampire Crawlers: The Turbo — Poncle после успеха Vampire Survivors представила новинку, которая выглядит как олдскульный dungeon crawler, но с той же формулой прогресса, карточными атаками и постоянными апгрейдами.
- Dosa Divas — две сестры и их меха-друг противостоят третьей сестре, которая строит империю фастфуда. Здесь есть пошаговые бои с реальным таймингом и кулинарные мини-игры.
- Australia Did It — новая игра от Rami Ismail и Aesthetician Labs, где вы защищаете поезд от пустынных монстров, комбинируете юнитов для новых способностей и сражаетесь с врагами во время движения.
- Emery Hearts — атмосферная RPG о парне, который открывает силу кристаллов, борется с зараженными роботами, решает головоломки и решает спасти машины ценой живых или найти баланс для будущего планеты.
- Denshattack! — экшн-RPG, где ты управляешь персонализированным поездом, выполняешь трюки, строишь репутацию среди повстанцев, соревнуешься с причудливыми боссами и мчишься через Японию, чтобы бросить вызов корпорации Miraidō.
- All Will Rise — ролевая карточная криминальная драма, где вы расследуете убийство реки, собираете команду, ведете стратегические карточные баталии в суде и решаете судьбу города Музирис в противостоянии с коррумпированным миллиардером.
- Damon and Baby — кооперативный шутер с кастомизацией и быстрым боем в стиле Smash TV и Zombies Ate My Neighbors.
- The Last Gas Station — симулятор, где надо восстановить заброшенную автозаправку и магазин, развивать бизнес днем, но ночью приходит таинственная опасность.
- Zero Parades: For Dead Spies — игра о шпионе, чья миссия сразу проваливается, со странными диалогами, черным юмором и глубокой ролевой системой от авторов Disco Elysium.
- King Crab — копайте траншеи, стройте стены, исследуйте пляж и защищайте свой песчаный замок от прилива.
Отметим, что фестиваль демоверсий завершает зимний период 2025-2026 годов. Впереди еще больше мероприятий от Valve, которых будет по несколько в месяц. Март принесет сразу три акции, среди них самая интересная большая весенняя распродажа Steam 2026 года.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: