В Токио показали медали летней Олимпиады-2020 — те самые, которые изготовили из переработанной электроники





Организаторы летней Олимпиады 2020 года в Токио сегодня показали дизайн наградных медалей для призеров и победителей — тех самых, которые изготовят из переработанных смартфонов и прочей электроники. Автор дизайна — японец Дзюнити Каваниси, отобранный по итогам конкурса среди более чем 400 профессиональных специалистов и студентов-дизайнеров.

Никаких отличий по дизайну между золотой, серебряной и бронзовой медалями нет. На лицевой стороне памятной медали традиционный мотив: древнегреческая богиня Ника со стадионом Панатинаикос на заднем плане. Также на лицевой стороне есть традиционный символ соревнования пять колец и надпись XXXII Летние Олимпийские игры 2020 в Токио на английском. Обратная же сторона медали украшена только эмблемой игр в Токио (кольцо с шахматным рисунком) и опять-таки олимпийскими кольцами.

Все медали имеют диаметр 85 мм, толщину 7,7 мм в самом тонком месте и 12,1 мм — в самом толстом. Золотые медали для призеров содержат более 6 граммов чистого золота, нанесенного поверх чистого серебра, серебряные медали полностью изготовлены из чистого серебра, а бронзовые медали изготовлены из латунного сплава, состоящий на 95% из меди и на 5% — из цинка.

Напомним, еще в 2016 году Оргкомитет летней Олимпиады 2020 года в Токио заявил о намерении взять драгоценные металлы для изготовления наградных медалей из переработанных смартфонов и прочей электроники. В 2017 году организационный комитет игр призвал жителей сдавать старую и ненужную электронику для этих целей, а в начале этого года сообщил, что цель почти достигнута. В рамках инициативы суммарно было собрано 78,895 тонн электронных отходов, включая более 6,21 млн мобильных телефонов, которые в итоге превратились 2700 кг бронзы, 4100 кг серебра и 30,3 кг золота, необходимые для изготовления медалей.

Источник: Tokyo2020