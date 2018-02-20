В Топ-100 лучших аутсорсеров мира попало 18 украинских компаний-аутсорсеров: 12 местных и 6 международных с подразделениями в Украине

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Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний мира The 2018 Global Outsourcing 100. В этом году в рейтинге представлены сразу 18 компаний с офисами в Украине, что заметно лучше, чем годом ранее.

Из отечественных работодателей в ТОП-100 попали:

SoftServe (Львов, 4500+ сотрудников);

Ciklum (Киев, 2000+ сотрудников);

Infopulse (Киев, 1500+ сотрудников);

ELEKS (Львов, 1000+ сотрудников);

Sigma Software (Харьков, 800+ сотрудников);

Intellias (Львов, 800+ сотрудников);

Miratech (Киев, 700+ сотрудников);

N-iX (Львов, 700+ сотрудников);

Innovecs (Киев, 400+ сотрудников);

AMC Bridge (Днепр, 300+ сотрудников);

Softengi (Киев, 200+ сотрудников);

Program-Ace (Харьков, 100+ сотрудников).

Среди компаний с украинскими представительствами были также упомянуты:

EPAM (США, 5500+ сотрудников в Украине);

Luxoft (Швейцария, 3500+ сотрудников в Украине);

TEAM International Services (США, 300+ сотрудников в Украине);

Itera (Норвегия, 100 сотрудников в Украине);

Softjourn (США, 100+ сотрудников в Украине);

Artezio (РФ, 300+ сотрудников в мире).

Отметим, что компании попадают в рейтинг ассоциации IAOP на основе заявок, которые оцениваются по таким критериям, как прибыльность, рост команды, лучшие проекты, рекомендации заказчиков, уровень корпоративной социальной ответственности и инновации в схеме поставки услуг заказчику. Список составляется в помощь компаниям, которые хотят отдать услуги на аутсорсинг и ищут подходящих партнеров для этого.

Напомним, что в прошлом году в списке лучших аутсорсеров были отмечены 13 украинских IT-компаний. Новичками рейтинга в 2018 году стали сразу 6 компаний — AMC Bridge, Artezio, Innovecs, Infopulse, Intellias, Itera, а вот компания Intetics не попала в рейтинг этого года. В 2016 году в этом списке присутствовало всего 10 украинских IT-компаний.

Источник: DOU.UA