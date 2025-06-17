В трейлере «Голого пистолета» Лиам Нисон пародирует фильм «Патруль» и устраивает стрельбу в очереди в туалет

Вышел второй трейлер «Голого пистолета» — Лиам Нисон беспрестанно пьет кофе, а потом устраивает стрельбу в очереди туалета.

Paramount Pictures представила второй трейлер абсурдной культовой криминальной комедии. Главную роль Фрэнка Дребина-младшего закрепили за Лиамом Нисоном, который сыграет сына легендарного героя оригинальных фильмов. Похоже, будущий фильм пытается совместить классический абсурд «Голого пистолета» с тропами боевиков, в которых сам Нисон стал известен.

Одним из таких примеров стала сцена, вдохновленная фильмом «Патруль» (End of Watch)

В ролике есть момент, где Дребин-младший отчаянно ищет туалет после того, как выпил слишком много кофе и переел булочек. Вместо жестокого и напряженного момента из «Патруля» появляется пародия — на экране Нильсон устраивает стрельбу, чтобы попасть в кабинку первым.

В остальном трейлере Лиам Нисон ввязывается в неприятности, нелогичные ситуации и перевоплощается в маленькую девочку. Эту сцену показали еще в первом трейлере, когда сын того самого полицейского-дурака вооружился боевым леденцом — аналогом сюрикенов. Но все-таки «изюминкой» был Лиам в школьной форме с трусами в горошек, который стоит в пафосной позе победителя.

Помимо Лиама, актерский состав «Голого пистолета» возглавили не последние лица. Например, Памела Андерсон исполнит роль возлюбленной героя (переосмысление образа Присциллы Пресли из оригинала), а капитаном Эдом станет Пол Уолтер Хаузер. Еще к ролям присоединились WWE-звезда Коди Роудс, Си Сич Паундер, Кевин Дюран, Лиза Коши, Эдди Ю и Дэнни Хьюстон.

Фильм продюсируют Сет Макфарлейн и Эрика Хаггинс, зато сценарий написали Акива Шаффер, Дэн Грегор и Даг Манд. Это будет прямое продолжение традиции классических лент, которые собрали более $216 млн в прокате. Мировая премьера запланирована на 1 августа.

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Источник: Variety