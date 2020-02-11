В Украине оценили отношение потребителей к традиционным «телефонным» и современным онлайн-сервисам такси [инфографика]

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В Украине провели социологический опрос пользователей сервисов такси, чтобы выяснить их отношение к традиционным «телефонным» службам и новым онлайн-платформам, включая Uber, Uklon, Bolt и т.д.

Результаты исследования показали, что половина опрошенных характеризует личное впечатление о традиционных сервисах такси, которыми чаще всего пользовались в течение года, как положительное (50%), в то время как почти треть опрошенных (36%) имеют плохой опыт использования сервиса традиционных такси.

Впечатления о такси, работающих с мобильными приложениями (такие, как Uber, Uklon, Bolt и т.д.), несколько лучше – у 62% респондентов очень или преимущественно положительное впечатление об их работе, и только 4% опрошенных негативно оценивают такси, работающих с мобильными приложениями.

Всего 84% опрошенных пассажиров дают положительную оценку присутствия такси с мобильными приложениями на рынке перевозок. В случае срочной необходимости 63% опрошенных скорее бы воспользовались услугами такси, работающих с мобильными приложениями, тогда как 37% скорее позвонят в традиционные службы такси.

Сравнивая такси с мобильными приложениями и традиционные такси по некоторым основным аспектам работы этих сервисов, пользователи предпочитают первые:

Текущая ситуация с безопасностью пассажиров лучше у такси с мобильными приложениями (36%), чем в традиционных такси (7%);

Стоимость услуг лучше у такси с мобильными приложениями (42%), чем в традиционных такси (17%);

Техническое состояние транспортных средств лучше у такси с мобильными приложениями (48%), чем в традиционных такси (5%);

Качество обслуживания лучше у такси с мобильными приложениями (51%), чем в традиционных такси (5%);

Возможность обратной связи с компанией и отзыва лучше у такси с мобильными приложениями (65%), чем в традиционных такси (8%);

Современность (навигационная (GPS) помощь, бонусы для клиентов и т.п.) лучше у такси с мобильными приложениями (68%), чем в традиционных такси (3%);

Сложность вызова/заказа лучше у такси с мобильными приложениями (43%), чем в традиционных такси (20%).

Среди пользователей услуг такси 70% считают, что правительство должно позволить сервисам такси с мобильными приложениями (таким, как Uber/Bolt/Uklon т.д.) продолжать работать так, как это происходит сейчас, 6% не согласны с этим. Почти каждый четвертый (24%) не имеет определенного мнения по этому поводу или не знает, как сейчас работают эти сервисы.

По мнению пассажиров, главными задачами правительства по регулированию рынка такси должно быть следующее (сумма процентов в ответах более 100% из-за возможности выбора нескольких задач):

обеспечение ценовой доступности услуг для пользователей (60%);

страхование поездок (58%);

официальное трудоустройство водителей (44%);

безналичный расчет за услуги (44%);

медицинские справки водителей (44%);

стимулирование развития новых технологий в этой сфере (43%);

поддержка конкуренции среди поставщиков услуг (39%).

Только 11% опрошенных считают, что правительство в целом не должно вмешиваться в регулирование рынка такси. Результаты опроса являются важными для понимания потребностей пользователей услуг такси и будут учтены при формировании публичных политик, касательно рынка такси.

Исследование было иницировано Институтом социально-экономических трансформаций (ИСЭТ) с целью формирования публичной политики в сфере пассажирских перевозок (услуг такси). Опрос был выполнен Киевским международным институтом социологии (КМИС) в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Виннице, Львове и Харькове. Сбор данных продолжался в течение 23-28 декабря 2019 и 8-14 января 2020 года. В общем методом телефонного и онлайн интервью было опрошено 1509 респондентов в возрасте 25-45 лет, которые являются пользователями услуг такси.

Источник: ИСЭТ