В Украине представили новую линейку смартфонов Realme 6

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В конце февраля 2020 года на украинском рынке появился новый бренд в средне-ценовом сегменте смартфонов — Realme. Теперь же компания анонсировала старт продаж в Украине 6-й линейки смартфонов и бюджетника Realme C3. Всего новая линейка аппаратов включает четыре модели:

Realme 6 – модель на основе платформы Helio G90T с графикой Mali G76, четырьмя камерами (основная 64-мегапиксельная), дисплеем с частотой обновления 90 Гц и аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки. На рынок телефон выйдет в двух цветовых решениях «Синяя комета» и «Белая комета». Стоимость новинки будет зависеть от объёма оперативной и встроенной памяти и составит: 6599 грн за версию 4/64 ГБ, 6999 грн – 4/128 ГБ, 7299 грн – 8/128 ГБ.

Realme 6 Pro – смартфон с четырьмя камерами (основная 64-мегапиксельная) и поддержкой 20-кратного зума, который также оснащается двойной селфи-камерой. В аппарате используется чипсет Qualcomm Snapdragon 720G и графический процессор Adreno 618. Аппарат представлен в синем и красном цвете и поступит в продажу с комплектацией памяти 8/128ГБ по цене 8999 грн.

Realme 6i – модель на основе процессора MediaTek Helio G80, работающем на частоте 2 ГГц и 1,8 ГГц. Основных камер в смартфоне также четыре, но основной модуль 48-мегапиксельный. Главная же особенность аппарата – аккумулятор емкостью в 5000 мАч, который заряжается через порт USB Type-C и поддерживает быструю зарядку до 18 Ватт. Также Realme 6i поддерживает функцию обратной зарядки и может подзарядить, например, наушники или другой смартфон. В продаже модель будет доступен с двумя вариантами памяти: 3/64 ГБ за 4999 грн и 4/128 ГБ за 5499 грн.

Realme C3 – бюджетный смартфон с поддержкой технологии NFC, процессором MediaTek Helio G70, тремя модулями камер (основная 12-мегапиксельная) и сканером отпечатков пальцев. Аппарат поступит в продажу по цене 3499 грн за версию 2/32 ГБ памяти и 3999 грн за 3/64 ГБ.

Кроме этого, до конца весны компания Realme представит на украинском рынке новые TWS-наушники, а до конца лета телевизор со Smart TV и умные часы.