В Украине собираются продавать “самый дешевый автомобиль в мире” Bajaj Qute, представляющий собой четырехместный квадроцикл с закрытым кузовом

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В Украине собираются начать продавать “самый дешевый автомобиль в мире” Bajaj Qute. Чудо индийского автопрома уже прибыло в нашу страну для прохождения сертификации, при этом ожидается, что ценник на модель не превысит отметку в $4000, сообщает AUTO-Consulting.

Отметим, что назвать Bajaj Qute автомобилем можно только с натяжкой, так как по сути это четырехместный квадроцикл с закрытым кузовом. Микролитражка оснащается одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. и пятиступенчатой секвентальной коробкой передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 70 км/ч, расход топлива – в районе 3 л на 100 км пробега.

Кузов Bajaj Qute представляет собой стальной монокок, его длина составляет 2752 мм, ширина – 1312 мм, высота – 1650 мм, а вес – порядка 399 кг. Модель оснащается ремнями безопасности пассажиров и водителя, в дверях есть замки, а вместо кондиционера установлен вентилятор. Также за сидениями автомобиля присутствует небольшой отсек, снаружи доступен багажник объемом 44 литра.

Компания импортер рассчитывает, что в Украине Bajaj Qute заинтересует как минимум курьерские службы доставки интернет-магазинов и заведений питания хотя также не стоит исключать их появления в службах такси .

Со своей стороны отметим, что ниша автомобилей с ценником порядка $4000 достаточно широко представлена б/у иномарками на “еврономерах”, а если говорить о новых автомобилях, то в последние годы производства за “Таврию” просили порядка $2500, а за “Славуту” от $3000 и выше.

Источник: AUTO-Consulting