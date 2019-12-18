В Украине стартовали продажи нового 16-дюймового ноутбука Apple MacBook Pro по цене от 79,999 грн

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Компания АСБИС-Украина, официальный авторизированный дистрибьютор техники Apple в нашей стране, объявила о старте продаж в Украине нового 16-дюймового ноутбука Apple MacBook Pro. Компания называет эту модель самым мощным ноутбуком в своей истории и позиционирует ее как инструмент для профессиональных фотографов, разработчиков, режиссеров, ученых, музыкальных продюссеров и т.д.

Модель MacBook Pro 2019 оснащается 16-дюймовым дисплеем Retina с тонкими рамками и разрешением 3072х1920 пикселей. Дисплей поддерживает технологии Wide Color (P3) и True Tone, а также характеризуется максимальной яркостью 500 кд/м². Ноутбук также получил новую клавиатуру Magic Keyboard с панелью Touch Bar и датчиком Touch ID.

В ноутбуке используются процессоры Intel Core 9‑го поколения (Coffee Lake) — 6-ядерный Core i7 или 8-ядерный Core i9. Также Apple выделяет переработанную и более эффективную систему охлаждения — центробежные (радиальные) вентиляторы с доработанными лопастями и увеличенный на 35% радиатор позволили увеличить поток воздуха на 28%. Благодаря более эффективной СО новый 16-дюймовый MacBook Pro стабильно выдает на 12 Вт больше мощности при максимальных нагрузках на протяжении длительного времени. По словам Apple, новый MacBook Pro 16″ 2019 с 8-ядерным Core i9 в 2,1 раза производительнее 15-дюймового на 4-ядерном процессоре Core i7.

За обработку графики отвечает дискретный адаптер AMD Radeon Pro 5300M или Radeon Pro 5500M с 4 или 8 ГБ видеопамяти. В стандартных конфигурациях установлены SSD-накопители емкостью 512 гигабайт и один терабайт, а объем ОЗУ DDR4-2666 МГц составляет 16 ГБ. Но при желании можно расширить ОЗУ до 64 ГБ и установить SSD на целых 8 терабайт (впервые в истории линейки).

Выгодно выделяется новый 16‑дюймовый MacBook Pro и автономностью, которая благодаря элементу увеличенной емкости (100 Вт*ч, в комплект ЗУ мощностью 96 Вт) достигает 11 часов в режиме просмотра сайтов по беспроводной сети.

Ноутбук MacBook Pro уже доступен во всех авторизированных национальных розничных сетях Украины по цене от 79999 грн.

Источник: АСБИС-Украина