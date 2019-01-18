В Украине стартовали продажи сверхлегкого ноутбука Acer Swift 5 по цене от 32999 грн (14″) и 37999 грн (15,6″)

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Компания Acer сообщила о начале продаж в Украине сверхлегкого ноутбука Acer Swift 5 (вес — менее 1 кг), который будет доступен в 15,6-дюймовом и 14-дюймовом исполнении.

Корпус ноутбука выполнен из сверхлегких сплавов, поэтому вес 15-дюймовой версии лишь на 20 граммов больше, чем в случае с Swift 5 с диагональю 14 дюймов, и составляет впчеталяющие 990 граммов. В конструкции используются сплавы магния с литием и алюминием, которые на 30% легче и в несколько раз прочнее обычных шасси ноутбуков, изготовленных из алюминия.

Для большего удобства пользователя сенсорный экран с матрицей IPS Full HD отклоняется на 180 градусов. Толщина рамки вокруг экрана старшей модели составляет всего 5,87 мм, в результате экран большего размера вписался в корпус с габаритами, присущие 14-дюймовым лэптопам. Благодаря специальной электрохимической обработке металла поверхности ноутбука на ощупь напоминают керамику и имеют повышенную устойчивость к царапинам и другому физическому воздействию.

Ноутбук Acer Swift 5 получил обновленные процессоры Intel Core 8-го поколения, включая четырехъядерные Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U с графикой Intel UHD Graphics 620, работающие на более высоких частотах по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Объем оперативной памяти может составлять 8 ГБ или 16 ГБ (DDR4), за хранение данных отвечает SSD объемом до 1 ТБ с поддержкой NVMe. Время автономной работы может доходить до 10 часов, в зависимости от режима использования.

Полноразмерная островная клавиатура имеет подсветку и оптимизирована для длительного непрерывного ввода текста, также стоит отметить тачпад увеличенного размера и встроенный сканер отпечатков пальцев. Напомним, что в конце прошлого года в Украине начали продавать ноутбук из того же семейства Acer Swift 7.

Стоимость 15,6-дюймовой версии Acer Swift 5 в Украине составит: Acer Swift 5 SF515-51T (NX.H69EU.004) — 37 999 грн; Acer Swift 5 SF515-51T (NX.H69EU.006) — 46 999 грн; Acer Swift 5 SF515-51T (NX.H69EU.008) — 49 999 грн. Стоимость более компактной 14-дюймовой версии: Acer Swift 5 SF514-53T (NX.H7HEU.008) — 47 499 грн, Acer Swift 5 SF514-53T (NX.H7KEU.008) — 47 499 грн, Acer Swift 5 SF514-53T (NX.H7HEU.014) — 32 999 грн.

Источник: Acer