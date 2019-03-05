В Украине стартовали продажи «вертикальной» эргономичной мыши Logitech MX Vertical по цене 3999 грн

В начале марта на украинский рынок вышла мышь Logitech MX Vertical с необычным «вертикальным» дизайном, который сочетает анатомически выверенную конструкцию и улучшенную производительность.

Научно протестированная и одобренная специалистами по эргономике мышь MX Vertical получила конструкцию с вертикальным углом 57 градусов, которая обеспечивает естественное положение кисти (как при рукопожатии), что уменьшает напряжение предплечья, давление запястья и мышечную активность на 10% по сравнению со стандартной мышью. Комфортная форма предназначена для любой ладони, большой палец удобно размещается на подставке, а текстурированная прорезиненная поверхность обеспечивает надежный и естественный захват.

Мышь Logitech MX Vertical получила датчик с чувствительностью 4000 точек на дюйм, который в 4 раза сокращает число движений руки для выполнения нужного действия. Встроенная батарея способна работать без подзарядки до четырех месяцев, а ее зарядка на протяжении одной минуты способна обеспечить три часа работы. Фирменные технологии Logitech Easy-Switch и Logitech Flow позволяют подключать до трех устройств и переключаться между ними, нажав на кнопку или просто перенеся курсор с одного экрана на другой.

В США продажи Logitech MX Vertical стартовали еще в сентябре прошлого года по цене $99,99, в Украине эта мышь уже доступна в розничных сетях по ориентировочной цене 3999 грн.

Источник: АСБИС-Украина