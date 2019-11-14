В Украине стартуют продажи первого в мире смартфона со 108-мегапиксельной камерой – Xiaomi Mi Note 10





Компания Xiaomi сообщила о начале продаж в Украине нового смартфона Mi Note 10, презентация которого состоялась буквально неделю назад.

Наиболее интересным компонентом новинки является камера, которая включает сразу пять модулей и две вспышки. Главный модуль выполнен на базе 108-мегапиксельного 1/1,33-дюймового сенсора Samsung ISOCELL Bright HMX. Также доступны две камеры с сенсорами на 12 Мп и 5 МП, которые оснащены телеобъективами, предоставляющими возможность оптического зума с разным уровнем приближения – 2-кратным и 5-кратным, соответственно. Кроме того, пользователям предлагается 20-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом обзора 117 градусов. Последний 2-мегапикскльный модуль предназначен для макросъёмки на расстоянии от 2 см до 10 см от объекта. Вся система обеспечивает опыт работы с приближением сцены съёмки от 0.6х до 50х без ухудшения качества изображения. Справа от основного блока соседствуют две сдвоенные светодиодные вспышки (два светодиода обычного свечения и еще две мягкого теплого свечения). Преимущество такой конфигурации заключается в более правильном рассеивании света. Фронтальная камера включает 32-мегапиксельный сенсор.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 оснащён изогнутым AMOLED дисплеем диагональю 6,47 дюйма с разрешением Full HD+. Экран обеспечивает охват цветового пространства DCI-P3 и характеризуется контрастностью 400 000:1. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 поколения.

Аппарат несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ёмкость комплектной батареи составляет 5260 мА·ч. Поддерживается технология быстрой зарядки с передачей 30 Вт энергии. Благодаря этому за 30 минут можно восполнить 58% заряда батареи, а полная зарядка занимает всего 65 минут. Устройство также содержит динамик с большой акустической камерой, двухдиапазонный модуль GPS, двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11ac, модуль Bluetooth 5.0, 3,5-миллиметрвоый звуковой разъём для подключения наушников, порт USB Type-C, инфракрасный излучатель и модуль NFC. Новинка работает под управлением ОС Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 11.

Смартфон Xiaomi Mi Note 10 в конфигурации 6/128 ГБ памяти поступит в продажу в Украине в конце ноября по цене 14499 грн. Пользователям будут доступны цветовые варианты корпуса Чёрная Ночь, Белый Лёд и Зелёный Рассвет. Позже в продаже появится и модель Mi Note 10 Pro с рекомендованной розничной ценой 15999 грн.