В Украине стартуют продажи смартфона TP-Link Neffos C7s с Android 9 и ценой 2200 грн

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Компания TP-Link сообщила о начале продаж в Украине смартфона начального уровня TP-Link Neffos C7s. Данная модель оснащена 5,5-дюймовым IPS дисплеем FullView с разрешением HD+ (1440х720 пикселей).

Представленный смартфон несёт на борту 8-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Новинка позволяет одновременно использовать две SIM-карты и карту памяти MicroSD ёмкостью до 128 ГБ. Устройство оснащено двумя камерами: одиночной основной 8-мегапиксельной на задней панели и фронтальной 5-мегапиксельной. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 2600 мАч. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Смартфон TP-Link Neffos C7s поставляется в двух цветовых решениях – сером и красном. Рекомендованная розничная цена новинки для украинского рынка составляет 2199 грн. На данную модель предоставляется 2-летняя официальная гарантия от производителя.

Напомним, ранее в Украине стартовали продажи ещё более доступной модели смартфона TP-Link Neffos C7 Lite.