В Украине выдали десятимиллионный биометрический загранпаспорт, церемонию вручения посетили Президент и министр МВД

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Сегодня, 21 сентября 2018 года, был выдан десятимиллионный биометрический паспорт для выезда за границу. В официальной церемонии, которая проходила в государственном предприятии «Документ», приняли участие Президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Президент Украины отметил, что Европейский союз приветствует и признает украинские паспорта.

«У нас происходит очень торжественное событие. Полтора года назад я был первым украинским гражданином, который получил первый биометрический паспорт. И сегодня паспорт будет получать 10-ти миллионный гражданин Украины. Наши паспорта уже больше года принимает Европа и мы не создали никаких проблем нашим партнерам по ЕС», — сказал Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что каждый четвертый украинец получил биометрический паспорт.

«Эта цифра — 10 млн, еще раз подтверждает, что те, кто утверждал, что нам не нужен безвизовый режим с Европой очень ошибался. В нашем государстве происходят важные изменения и мы готовы ради них тяжело работать», — подчеркнул Петр Порошенко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинский биометрический паспорт занял 24 место в рейтинге Global Passport Power Rank 2018, хотя еще в 2014 году наше государство занимал только 53 место.

«Украина выполнила все условия безвиза и обеспечила украинцам возможность посещать без виз 90 стран мира. Еще в 41 стране визу можно оформить по прибытии. За год безвизом воспользовались более 6 млн украинцев», — сказал Арсен Аваков.

Министр рассказал, что после введения безвизового режима для Украины в июне 2017 года, наблюдался огромный всплеск спроса на загранпаспорта — в течение 12 месяцев действия безвиза украинцы оформили более 5 млн загранпаспортов, тогда как ранее годовой объем выдачи этих документов не превышал 2,5 млн.

«Большой спрос вызвал очереди и задержки в выдаче паспортов, поэтому мы быстро присоединились к решению проблемы. Миграционная служба увеличила более чем втрое количество собственного оборудования для оформления биометрических документов. На сегодняшний день 92 ЦНАП уже оформляют биометрические документы», — рассказал Арсен Аваков.

Стоит отметить, что с начала года в Украине оформлено более 3,7 млн загранпаспортов и около 900 тыс. ID-карточек. Ежедневно Государственная миграционная служба обрабатывает более 16 тыс. заявлений на оформление биометрического паспорта.

Кроме того, президент Украины подписал Указ, согласно которому отныне 10 октября будет считаться профессиональным праздником «Днем миграционной службы Украины». Эту дату выбрали не случайно, так как именно 10 октября 1994 года паспортная служба была признана государственным органом в системе МВД.

Источник: МВД Украины